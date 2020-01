Dr Denis Malvy, responsable de l'unité des maladies tropicales et du voyageur atteint de coronavirus. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le CHU de Bordeaux a fait un point sur l’état de santé du patient atteint du coronavirus.

Quatre personnes entrées en contact avec lui vont respecter un confinement à domicile de 14 jours. Leur état de santé est réévalué deux fois par jour.

Face à l’inquiétude, le nombre d’appels au centre du SAMU a « considérablement » augmenté.

Ils n’étaient pas moins de neuf spécialistes venus ce lundi après-midi pour répondre aux nombreuses questions de la presse après la découverte d’un cas de coronavirus à Bordeaux, vendredi dernier. Pour la première fois depuis l’hospitalisation de cet homme de 48 ans, le CHU Pellegrin a souhaité prendre la parole pour faire un point sur la situation et rappeler les consignes à suivre face au virus chinois.

Dans un premier temps Yann Bubien, le directeur de l’établissement, a tenu dire « qu’aucun service n’est perturbé » par cette prise en charge et que son hôpital « est parfaitement préparé à ce genre de situation. » Il a ensuite laissé longuement la parole au Dr Malvy, responsable de l’unité des maladies tropicales et surtout du voyageur infecté par le coronavirus :

Le patient va bien. Il a toujours de la fièvre et une toux assez forte. Son état de santé est parfaitement stable et rassurant. Il reçoit des soins mais il n’a pas besoin d’oxygène. On le surveille toujours et on l’accompagne. Une cellule de crise se réunit tous les jours.

Depuis la découverte de son cas, la direction du CHU affirme avoir pris en charge deux autres patients dits « suspects. » Les tests pratiqués sur ces deux personnes se sont finalement révélés négatifs. A ce jour, l’équipe médicale n’a pas reçu de nouveaux cas.

Quatre « personnes contacts » confinées pendant deux semaines

En revanche, les autorités médicales ont identifié « six personnes contacts » que le patient atteint de coronavirus a fréquentées de près à son retour en France la semaine dernière. « Deux personnes au risque faible ont pu rependre une vie normale. Quatre personnes au risque élevé (deux mères de famille et leur enfant en bas âge) sont confinées à leur domicile pour une durée de 14 jours sur notre demande. Leur état de santé est évalué deux fois par jour par téléphone », explique le Dr Malvy.

Ces patients ont croisé l’homme touché par le virus chinois dans le cabinet de SOS Médecin où il a été décelé en fin de semaine dernière. Pour l’instant, il n’y a aucune raison de les hospitaliser précise-t-on.

Le nombre d’appels au 15 a augmenté de 10 %

L’inquiétude augmente en tout cas dans la population au fur et à mesure des jours. Les équipes médicales peuvent en témoigner et particulièrement le 15. Depuis l’annonce vendredi dernier d’un cas de coronavirus à Bordeaux, « le nombre d’appels au centre du SAMU a considérablement augmenté, avoue son responsable le Dr Combes, on a une augmentation de 10 %. On est entraîné à ce genre de phénomène. Si besoin, on renforce nos équipes. »

Le centre d'appels du SAMU à Bordeaux. - Clément Carpentier / 20 Minutes

Le SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation), lui, se tient prêt à intervenir à tout moment sur toute la Nouvelle-Aquitaine. « Même si on ne connaît pas cette maladie, je suis plutôt optimiste. Les Chinois ont très rapidement joué la transparence contrairement au Sras en 2003 » confie un médecin du SAMU.