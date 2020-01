Bissie et Eyenga, soeurs siamoises, ont été séparées à Lyon en novembre 2019 — P. Breysse / HCL

Leur histoire avait attendri les Lyonnais : Bissie et Eyenga, des siamoises d’à peine un an, reliées par le foie, ont pu prendre un vol, ce mardi matin, direction Yaoundé et leur pays natal, le Cameroun.

Elles étaient arrivées à Lyon au début du mois de novembre afin de subir une opération pour les séparer. Tout cela grâce à l’association La Chaîne de l’espoir, qui a organisé le séjour en France des deux sœurs et de leur maman.

Opérées avec succès le 13 novembre par les équipes de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, les deux fillettes ont effectué leur convalescence auprès de leur famille d’accueil à Ampuis. En parfaite santé deux mois après l’opération, elles ont donc pu rejoindre leur pays. Elles sont maintenant prêtes à explorer la vie chacune de leur côté, mais pas trop éloignées non plus.