Le Doliprane contient du paracétamol. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

C’était annoncé, c’était officiel et c’est en application depuis ce mercredi matin. Plusieurs médicaments courants, contenants du paracétamol, comme le doliprane, d’advil ou l’aspirine ne sont désormais plus en libre-service dans les pharmacies de France et de Navarre. Désormais, il faudra passer par le comptoir pour les demander.

Pourquoi une telle mesure ? Pour prévenir les risques de surdosage, qui peuvent être dangereux. Le maximum est de 3 ou 4 grammes par jour, et encore, tout dépend de son propre poids. D’après les autorités sanitaires responsables, cette mesure vise aussi à rendre moins automatique la prise de ce type de médicament, que l’on retrouve fréquemment un peu partout. Leur prise n’est pas anodine.

D’ici peu la marque « surdosage = danger » devrait être apposée sur les boîtes de ces médicaments. Le Parisien rappelle qu’en 2017 une femme, Naomie Mussenga, est morte d’une surdose de paracétamol. Malgré ses appels au Samu, elle n’avait pas été prise au sérieux, du fait du « syndrome méditerranéen. »