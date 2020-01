VIDEO. Dentaire, auditif, oculaire… Où en est le « 100 % santé » ?

Illustration de lunettes. — Pixabay

La réforme du 100 % santé, lancée en 2019, se met progressivement en place d’ici à 2021.

En 2020, c’est surtout l’optique qui va connaître un important changement.

Pour y voir plus clair, 20 Minutes a concocté une petite vidéo explicative sur cette réforme importante, mais pas évidente à comprendre.

Vous n’êtes pas sûr d’avoir bien entendu ? A partir de 2021, votre appareil auditif sera totalement remboursé. A condition d’avoir une mutuelle. En effet, la réforme « 100 % santé » s’est installée dans le paysage français depuis 2019 et vise à lutter contre le renoncement aux soins les moins bien remboursés de France. J’ai nommé le dentaire, l’optique et l’auditif.

Quelles nouveautés en 2020 ?

Pas facile de s’y retrouver dans cette nouvelle offre, progressivement mise en place entre 2019 et 2021. Que se passe-t-il en 2020 ? En gros, tous les opticiens doivent proposer aux Français dans leur devis une offre totalement remboursée. Pour le dentaire, les bridges et couronnes font partie des prothèses remboursées. Et pour l’auditif, les audioprothèses, souvent très chères, verront leur prix baisser de 250 euros pour les patients de plus de 20 ans : le plafond tarifaire est à nouveau abaissé de 200 euros (après une première baisse de 200 euros en 2019) et le remboursement est revalorisé de 50 euros.

Pour tout comprendre, 20 Minutes a préparé une petite vidéo sur cette réforme qui touche beaucoup de monde.