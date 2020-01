MALADIES Chaque année, la grippe entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne

Auscultation d'un patient par un médecin généraliste dans son bureau. Illustration. — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Les épidémies de bronchiolite et de gastro-entérite ont continué à progresser la semaine dernière sur l’ensemble du territoire, tandis que l’activité grippale était encore « faible » mais en augmentation, avec la moitié des régions en phase « pré-épidémique ».

La bronchiolite, maladie respiratoire fréquente qui touche les bébés de moins de 2 ans, a entraîné un peu plus de 5.000 passages aux urgences au cours de la semaine du 23 décembre, soit 10 % de plus que la semaine précédente, selon le bulletin hebdomadaire de l’agence sanitaire Santé publique France.

Une épidémie de gastro-entérite la semaine de Noël

L’épidémie est en cours dans toutes les régions métropolitaines depuis la semaine du 9 décembre. Environ un tiers (35 %) des enfants vus aux urgences ont été hospitalisés, en très grande majorité (93 %) des bébés de moins d’un an. La bronchiolite a en outre motivé 797 passages de SOS Médecins (15 % de plus que la semaine d’avant).

Causé par un virus, le VRS (virus respiratoire syncytial) ou bronchiolite est très contagieux et provoque une toux et des difficultés de respiration, qui devient rapide et sifflante. Les consultations en médecine générale liées à la gastro-entérite ont, elles, fortement progressé au cours de la semaine de Noël, avec 289 consultations pour diarrhée aiguë pour 100.000 habitants, selon les estimations du réseau Sentinelles, contre 177 la semaine précédente.

Les cas de grippe en augmentation

Six régions de France métropolitaine sur 13 se trouvaient par ailleurs en situation « pré-épidémique » pour la grippe, contre quatre la semaine précédente, selon Santé publique France. Il s’agit de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Bretagne, de l’Ile-de-France, de l’Occitanie, des Pays de la Loire et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au niveau national, il y a eu « 51 consultations pour syndrome grippal pour 100.000 habitants », contre 46 la semaine précédente. « La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins est également en légère augmentation », à 3,7 % au lieu de 3,5 %, précise l’agence sanitaire.

61 cas graves ont dû être admis en réanimation depuis le début de la surveillance de cette maladie virale, soit 14 de plus en une semaine. Chaque année, la grippe saisonnière touche deux à six millions de personnes. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne. L’hiver dernier, l’épidémie avait entraîné une mortalité moins élevée que la moyenne des années précédentes, mais malgré tout importante, compte tenu de sa courte durée, avec environ 8.100 décès estimés pendant les deux mois de phase épidémique.