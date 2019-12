Quatre régions touchées par une épidémie de gastro-entérite

Du papier toilette, illustration — Pixabay

C’est l’invitée la plus redoutée des fêtes de fin d’année, et on ne parle pas de votre belle-famille ou de votre oncle raciste, mais de la gastro-entérite. Quatre régions sont particulièrement touchées : la Nouvelle-Aquitaine, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Grand-Est et les Pays-de-la-Loire.

Le réseau Sentinelles, qui fait la veille des soins de premier recours, indique depuis quelques jours une épidémie de diarrhée aiguë, quand le taux d’incidence de cas de gastro-entérite vus en consultation a été estimé lui à 177 pour 100.000 habitants, rapporte BFM TV.

Pour éviter les vomissements et les diarrhées de saison, on rappellera qu’il est important de bien se laver les mains après un passage aux toilettes ou le contact d’une surface potentiellement contaminée, et de bien s’hydrater.