Eau potable. — Alexandre GELEBART/20MINUTES

Près de 7.280 Normands sont invités à ne pas boire l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre en raison de risques de contamination microbienne liés à des fortes précipitations, a-t-on appris mardi auprès de la préfecture de région.

Pas utilisable sauf à la faire bouillir

Sont concernés près de 6.200 habitants de 15 communes autour de et à Cailly (Seine-maritime), à une petite trentaine de kilomètres au nord-est de Rouen, et 1.080 habitants de sept communes autour de Soligny-la-Trappe (Orne), à 140 km environ au sud-ouest de Rouen. Cette eau ne doit pas être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments sauf si elle est portée à ébullition, selon la préfecture.

Les abonnés sont directement informés par les collectivités ou exploitants qui mettent à disposition de l’eau en bouteille, selon le communiqué de la préfecture.