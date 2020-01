View this post on Instagram

Aujourd'hui je suis heureux de vous présenter les visages des 7 héros d"À la vie!", mon premier roman graphique qui sera disponible en librairie et sur les plateformes de vente habituelles le 8 janvier prochain. Ils s'appellent Roger, Mathilde, Marie, Nanie, Edmond, Christine et Blanche. Certains vous sont familiers, d'autres moins. Pour cette BD j'ai réalisé 2 histoires inédites (celles de Roger et Edmond) et j'ai intégralement retravaillé les histoires de Blanche et Mathilde (nouveaux dessins, nouveaux textes) que les plus fidèles d'entre vous ont eu l'occasion de découvrir sur ma page à ses tout débuts. Les histoires de Nanie, Christine et de Marie ont elles aussi subi quelques liftings. Au programme: du rock'n'roll, de la déconne, de la douceur, un peu de douleur mais beaucoup d'amour, du suédois, un peu de gastronomie et l'origine de mon pseudo enfin dévoilée :) Les 7 récits seront rythmés par 7 parenthèses entre humour et poésie. 7 parenthèses dévoilant d'autres personnages aussi touchants. J'ai hâte de la savoir entre vos mains les amis !! Tellement hâte !!! ☆☆☆ @calmann.levy #8janvier #lhommeetoile #calmannlevy #alavie #bd #bandedessinee #romangraphique #infirmier #infirmieres #hopital #soinspalliatifs