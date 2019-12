Illustration d'un verre d'eau. En janvier, certains se lancent dans le défi zéro alcool. Une bonne idée pour votre santé? — Pixabay

Est-ce qu’on lèvera nos verres de Champomy ou bière sans alcool le 1er janvier 2020 à 1h du matin ? C’est un tout cas le défi que lancent une vingtaine d’associations qui espèrent importer le concept de Dry January en France. Après l’annonce d’un lancement par Santé Publique France d’un mois sans alcool, infirmé quelques jours plus tard – sous la pression du lobby alcoolier, assurent certains addictologues –, les associations investies dans le combat contre l’alcoolisme n’ont pas baissé les bras.

« Le Défi de Janvier »

Elles proposent donc aux Français de relever « Le Défi De Janvier » : « soit une pause d’alcool pendant un mois pour donner du répit à votre corps (et votre porte-monnaie), mais également faire le point sur la place qu’occupe l’alcool dans votre quotidien et votre sociabilité. Les bénéfices sont prouvés : perte de poids, meilleur sommeil, regain d’énergie, meilleure concentration et, à terme, une consommation d’alcool mieux maîtrisée », avance le communiqué. Un site ( www.dryjanuary.fr), un hashtag sur Twitter@fr_dry et sur Instagram : dry_januaryfr sont déjà prévus pour les courageux. Déjà, l’année passée, certains s’étaient motivés, seuls ou avec l’aide de quelques comparses, collègues ou amis virtuels, et avaient tenté de supprimer bière et vin rouge de leur table. D’autres n’ont pas attendu Janvier sobre pour limiter leur consommation d’alcool pendant une semaine, un mois ou plus.

Avez-vous déjà essayé de supprimer l’alcool pendant un mois ? Comment avez-vous réagi ? Était-ce compliqué ? Avez-vous ressenti une amélioration de votre sommeil, un changement de poids, d’humeur ? Avez-vous réfléchi à votre consommation d’alcool après ce mois de sobriété ? Pensez-vous participer au mois sans alcool en 2020 ?