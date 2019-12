QUIZ. Connaissez-vous l’origine des réflexes bizarres du corps humain ?

Allez-vous bailler en voyant cette image? — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Retirer instinctivement sa main d’une source brûlante, se gratter la tête quand on parle de poux..., le corps a parfois des réactions bizarres.

Entre réflexes de survie et réactions psychosomatiques, le corps humain réserve des surprises.

Pour en percer les mystères, faites notre quiz !

Respirer, cligner des yeux, frissonner pour se réchauffer : notre corps est une machine bien rodée capable de fonctionner sans que notre tête ne lui en donne consciemment l’ordre. Mais parfois, notre esprit et notre corps nous jouent des tours, avec des réflexes incongrus que l’on ne sait pas toujours expliquer. Se gratter la tête quand on parle de poux, bailler quand on voit quelqu’un bailler, être au bord de se faire pipi dessus à mesure qu’on approche des toilettes, ça vous est déjà arrivé ? Mais à votre avis, qu’est-ce qui explique ces réflexes bizarres du corps humain ? Faites notre quiz pour le découvrir.