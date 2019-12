Vous avez fait une césarienne sur demande ? Racontez-nous

Illustration d'une femme enceinte. — Pixabay

En France, un enfant sur cinq naît par césarienne. C’est deux fois plus que dans les années 1980. Mais nettement moins qu’au Brésil, champion avec une femme sur deux qui accouche de cette manière. L’année passée, certains gynécologues alertaient, dans la revue médicale britannique The Lancet , sur la hausse vertigineuse du nombre de césariennes dans le monde, avec une moyenne mondiale proche de la française : 21 % et des disparités fortes entre pays. Et ce alors que l’Organisation mondiale de la santé estime que le taux nécessaire pour des raisons médicales se situe entre 10 et 15 %.

Certains médecins s’alarment aujourd’hui de voir un nombre croissant de patientes demander cette intervention. Le nombre de césariennes sur demande a-t-il réellement augmenté en France ? Aucune étude ne donne de chiffre précis.

Une opération planifiée

La césarienne peut présenter certains avantages, pour les soignants et les parents, notamment le fait de pouvoir la programmer, d’avoir une opération qui dure moins longtemps qu’un accouchement par voie basse, difficilement prévisible. Par ailleurs, certaines femmes craignent davantage l’épisiotomie que la césarienne. A l’occasion d’un congrès vendredi 6 décembre, à l’Hôpital américain, qui se penchera sur les limites et les enjeux de la césarienne sur demande maternelle, 20 Minutes propose à ses internautes de prendre la parole sur ce sujet intime.

Et vous, avez-vous souhaité avoir une césarienne sans raison médicale ? Pour quelles raisons ? Comment s’est-elle déroulée ? Si vous n’avez pas encore accouché, souhaitez-vous demander une césarienne ?