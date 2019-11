Des gélules de médicaments. (illustration) — Vincent Loison/SIPA

La revue Prescrire a dévoilé, ce jeudi, sa nouvelle liste d’une centaine de médicaments « plus dangereux qu’utiles », à éviter en raison des risques sanitaires « disproportionnés » qu’ils font courir aux patients. Des nouveaux venus ont fait leur entrée, comme le Ginkgo biloba et des produits contre le mal de gorge et de la toux, des argiles contaminées au plomb.

Douze médicaments ont été ajoutés à cette nouvelle liste, dont le fameux Ginkgo biloba (nom de marque Tanakan et assimilés) pour les troubles cognitifs (de la mémoire, de la compréhension) des patients âgés, qui comporte un risque d’hémorragies, de troubles digestifs, de convulsions.

Des argiles médicamenteuses contaminées au plomb

La revue relève en outre que le Ginkgo biloba est par ailleurs utilisé combiné à d’autres molécules, sous le nom de Ginkor fort, dans l’insuffisance veineuse, « sans plus d’efficacité ». Parmi les nouveaux, figurent aussi des sirops contre la toux dont on peut se passer comme Clarix toux sèche pour enfant et Vicks sirop pectoral 0,15 % pour adulte, à base de pentoxyvérine. Un antitussif qui « expose à des troubles cardiaques » et « à des réactions allergiques graves », souligne la revue indépendante.

La contamination par du plomb des argiles médicamenteuses utilisées dans divers troubles intestinaux, dont les diarrhées, justifie de les écarter des soins, poursuit-elle en égrenant leurs noms : l’attapulgite (Actapulgite, ou en association dans Gastropulgite), la diosmectite (Smecta ou son générique). S’y ajoutent le Rennieliquo, le Bedelix à base de monmectite, présente aussi dans le Gelox ainsi que le kaolin que contiennent Gastropax et Neutroses.

Des médicaments qui peuvent engendrer des réactions allergiques

La liste 2020, qui recense 105 médicaments (dont 92 commercialisés en France), à ne pas utiliser, à défaut de les voir retirer du marché, a été établie sur la base des analyses publiées dans la revue de 2010 à 2019, explique Prescrire. Elle est régulièrement actualisée, certains médicaments étant retirés, d’autres ajoutés. Les médicaments visés dans cette liste sont des « causes de mortalité, d’hospitalisations ou d’effets nocifs graves ou très gênants, largement évitables », assure la revue. Ce « ne sont pas forcément de futurs » Mediator «, au centre de scandales et de procès impliquant notamment une firme et l’agence du médicament.

Parmi les douze nouveaux mis à l’index, l’alpha-amylase (Maxilase et équivalents) pour les maux de gorge qui peuvent engendrer des réactions allergiques parfois graves, voire mortelles (un décès enregistré en France en 2017), que l’Agence du médicament veut voir retirer de l’accès libre en pharmacie. Un corticoïde en pulvérisation buccale, le tixocortol (présent avec la chlorhexidine dans le Thiovalone et ses équivalents) pour le mal de gorge bénin est également à l’origine de réactions allergiques.