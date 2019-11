Le CHU de Pointe-à-Pite en Guadeloupe (image d'illustration). — JEAN-MICHEL ANDRE / AFP

Quel lien entre le chlordécone et le cancer de la prostate ? C’est ce que veut déterminer l’Institut national du cancer (INCa), qui a annoncé ce jeudi le lancement d’un « nouveau programme de recherche » sur cinq ans pour évaluer les risques, à la demande du ministère de la Santé.

Doté d’un budget de trois millions d’euros, ce programme devra répondre à la question : « Quelle est la part du risque d’occurrence de cancer de la prostate et particulièrement les cancers évolutifs, liée au chlordécone, parmi l’ensemble des facteurs de risque connus et/ou potentiels ? », explique l’INCa dans un communiqué. Le chlordécone, un insecticide utilisé aux Antilles jusqu’en 1993 et toujours présent dans les sols, est un perturbateur endocrinien, classé par l’OMS comme cancérogène possible.

Un nombre de cancers parmi les plus élevés

« Plus de 90 % de la population adulte » en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France, et les populations antillaises présentent un taux d’incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Un comité scientifique « a défini la méthodologie d’une recherche susceptible de répondre à la question » posée, « dans le contexte de la Martinique », précise l’INCa, soulignant que « les études menées jusqu’à présent n’ont pas permis de répondre à cette question de santé publique ».

Une étude réalisée en Guadeloupe entre 2004 et 2007 a conclu à une association significative entre exposition au chlordécone et augmentation du risque de cancer de la prostate mais elle comportait « un biais pouvant impacter les résultats » – elle ne permettait pas de comparer l’âge et l’exposition aux autres facteurs de risques connus du groupe exposé au chlordécone et du groupe témoin.

Le programme de recherche inclura des équipes « de domaines différents comme l’épidémiologie environnementale, la toxicologie, l’onco-urologie, la génomique, la santé publique, les sciences humaines et sociales, les mathématiques et les sciences de l’informatique », ajoute l’agence d’expertise publique, chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer en France. L’INCa « proposera des points d’étapes réguliers sur l’avancement du programme de recherche et ses avancées ».