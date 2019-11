Le CCNE préconise d'éviter les opérations de réassignation sexuelle précoces. — Stefan Boness/Ipon/SIPA

Dans un avis rendu ce mardi, le CCNE s’est prononcé sur la situation des personnes intersexuées et parle désormais de « variations du développement sexuel ».

Le comité d’éthique a mené une réflexion portant sur « l’accueil et l’accompagnement des enfants et des parents, leur information, ainsi que sur l’évolution des pratiques ».

Il recommande ainsi de reporter, lorsqu’il n’y a pas d’urgence médicale, les traitements et interventions chirurgicales irréversibles sur les enfants dont le sexe est difficile à déterminer la naissance.

Ne plus décider à la place des premières personnes concernées, respecter leur intégrité physique et leur épargner de futurs traumatismes. Dans un avis rendu public ce mardi, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) préconise d’éviter les opérations précoces irréversibles sur des enfants dont le sexe à la naissance est difficile à déterminer, afin d’attendre qu’ils soient en capacité d’exprimer un consentement. Cela concernerait 10 à 20 cas sur les 800.000 naissances annuelles en France.

Terminologie adoptée par le CCNE, les « variations du développement sexuel » (VDS) recouvrent en réalité de multiples situations et peuvent concerner des personnes présentant des caractéristiques anatomiques, chromosomiques ou hormonales ne relevant pas strictement du sexe masculin ou féminin. Saisi par les associations, le CCNE s’est penché sur ce sujet sensible, au sujet duquel il existe très peu de données et de retours, et dont la prise en charge est loin de faire consensus, opposants équipes médicales et associations.

Mieux informer les parents et centraliser la prise en charge des enfants

« Nous avons découvert la souffrance des patients, de leur famille, mais aussi celles des médecins en charge de ces situations très rares », indique le Pr Jean-François Delfraissy, président du CCNE. Au cours de ses travaux, le comité d’éthique a constaté la dimension traumatique pour les parents d’une VDS affectant leur enfant. Durant cette période vulnérable, les parents optent fréquemment pour des opérations de réassignation sexuelle, sans forcément avoir conscience des conséquences physiques, psychologiques et sociales que cela peut avoir à long terme sur leur enfant.

C’est pourquoi le CCNE plaide pour que soit dispensée aux parents une « information claire, loyale et compréhensible ». « La naissance d’un enfant ayant des VDS nécessite un ensemble de compétences de la part de tous les professionnels de santé qui sont à leur contact et à celui de leurs parents, souligne le Pr Francis Puech, gynécologue obstétricien et co-rapporteur de cet avis. C’est pourquoi la France s’est organisée autour d’un centre de référence des maladies rares relatives au développement génital, implanté sur quatre sites – Lyon, Lille, Paris et Montpellier – où une prise en charge multidisciplinaire est proposée. Psychiatres, endocrinologues ou encore chirurgiens, tous spécialisés et expérimentés, collaborent pour déterminer au cas par cas la prise en charge la plus adaptée. C’est pourquoi tous les cas doivent être centralisés sur ces sites, pour y mettre en place un accompagnement de l’enfant de sa naissance à l’âge adulte ».

Reporter les interventions chirurgicales pour favoriser l’autodétermination

Lors des différentes auditions qu’il a organisées entre janvier et mai 2019, le CCNE a entendu « la souffrance et la colère de personnes ayant fait l’objet d’interventions chirurgicales précoces », alors que la très grande majorité des associations refusent leur « médicalisation ». Au cours de leur audition, les personnes ayant subi des opérations de réassignation sexuelle à un très jeune âge ont insisté sur les traumatismes physiques, psychiques, sexuels et sociaux ressentis. « La perspective éthique actuelle conduit à réfléchir aux droits fondamentaux de la personne, notamment le droit au respect de son intégrité physique et psychique, ainsi que son droit à l’information et à l’autodétermination », expose le Pr François Ansermet, pédopsychiatre, ancien chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève et co-rapporteur de l’avis.

A la lumière de ces témoignages et de l’ensemble des auditions réalisées, le CCNE recommande ainsi d’éviter les opérations précoces irréversibles, « sauf urgence ou situation particulière ». Pour l’organisme consultatif, il est préférable « d’attendre que la personne concernée puisse être associée au choix thérapeutique, exprimer son consentement », et ce dans un souci de « respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Mais à quel âge un enfant ayant des VDS est-il en capacité d’exprimer son consentement ? « Lorsque son degré de maturité le permet, répond Caroline Martin, conseillère d’Etat et co-rapporteure de l’avis. Mais déterminer précisément un âge auquel une personne intersexuée peut exprimer un consentement libre et éclairé est très difficile. Un enfant de 10 ans pourrait être en capacité de le faire, mais certains pourraient considérer que seul le consentement de la personne majeure est imparable ». Pour l’heure, la question n’est pas tranchée.

Améliorer la formation des professionnels et changer le regard de la société sur la différence

Face à des parents​ déroutés et des enfants qui, en grandissant, peuvent vivre très difficilement les conséquences des traitements subis, le CCNE rappelle le rôle fondamental des personnels médicaux, qui doivent être formés à l’accompagnement des enfants intersexes et de leurs parents. « Historiquement, il y a eu ces dernières décennies des prises en charge inadaptées et mutilantes un peu partout dans le monde, des chirurgies irréversibles ont été pratiquées, note le Pr Francis Puech. C’est pourquoi il faut améliorer la formation des professionnels, notamment ceux des services d’obstétrique et de néonatalogie », prescrit-il au nom du CCNE. Confronté au manque de données sur le sujet, le CCNE recommande également la constitution de bases de données, qui permettrait de documenter les mesures et conséquences en cas de traitement, mais aussi en cas de non-traitement des VDS.

Enfin, constatant l’absence de consensus, le CCNE souhaite faire évoluer les pratiques, mais aussi le regard porté sur les VDS. « Il y a, aujourd’hui encore, un fort dissensus sur la prise en charge la plus adaptée, observe le Pr Ansermet. C’est pourquoi le CCNE préconise la création de forums des pratiques ainsi que des assises interdisciplinaires, sous forme de conférences régulières de consensus éthique rassemblant toutes les parties et ouverts à la société ». Pour le pédopsychiatre, « le grand défi éthique concernant les personnes ayant des variations du développement sexuel, c’est l’évolution du regard de la société vers une plus grande acceptation de la différence ».