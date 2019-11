Illustration du système de santé français. — Pixabay

La MGEN, avec Opinionway et Solidaris, publie un baromètre de la confiance et du bien-être des Français ce lundi.

On y suit l’évolution sur quatre ans de la confiance dans la politique, la finance, l’Europe, le travail et la santé.

Sur ce dernier point, les Français se disent de plus en plus préoccupés par l’accès aux soins et aux médicaments. Une photographie de l’opinion intéressante, alors que les soignants ont prévu une nouvelle grève le 17 décembre et que le gouvernement vient d’annoncer un grand plan pour l’hôpital public.

Comment va le moral des Français ? Après une année marquée par les « gilets jaunes » et quelques jours avant une mobilisation qui s’annonce forte le 5 décembre, un sondage donne quelques billes pour connaître le bien-être du pays.

Depuis quatre ans, la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) publie un Baromètre Confiance et bien-être en partenariat avec OpinionWay et l’ Institut Solidaris*. Une photographie du moral des Français (et des Belges francophones), mais aussi de leur rapport au travail, à la politique, à l’Europe…

Et globalement, la confiance des Français n’est pas au beau fixe : l’indice global de bien-être, qui s’établit sur une échelle de 0 à 100, est passé de 59,3 à 57,5 en 2019, soit une baisse de - 1,8 en un an.

L’inquiétude pour le système de santé

Dans ce vaste sondage, l’un des aspects marquants est la vision de la santé. Décalage étonnant : les Français se disent globalement en bonne santé physique (67 %), mais leur la santé mentale n’atteint pas ce niveau de satisfaction (62,9 % contre 65,9 en 2018).

Dans un pays jalousé pour sa Sécurité sociale et ses médecins de pointe, le rapport aux soins a beaucoup évolué. Si 61,6 % jugent le système de santé d’excellente qualité, cette opinion a fortement baissé : - 8 points sur un an. Et globalement, plus on est âgé, plus on se montre satisfait. Délais d’attente, pénurie de médecins, difficultés à trouver certains médicaments, renoncement aux soins pour raisons financières... Nous avons résumé le cahier de doléances dans cette vidéo.

« Ce qui est étonnant, c’est que la santé physique est un point positif de ce sondage alors que l’accès à la santé inquiète les Français, analyse le sociologue Michel Wieviorka. Il y a un an, les « gilets jaunes » parlaient des déserts et de l’accès aux soins. »

« Le Baromètre souligne la difficulté du système de santé à répondre aux besoins », abonde Eric Chenut, vice-président délégué groupe MGEN. Une inquiétude qui se lit dans le soutien massif des Français au mouvement de colère qui a émergé des urgences, pour toucher aujourd'hui tout l'hôpital public.

* 1.001 personnes interrogées en France par l’Institut Opinion Way par téléphone et via Internet, en septembre 2019.