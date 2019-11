Plan santé EN DIRECT: 1,5 milliard d'euros en plus pour l'hôpital sur trois ans...

10h32: Des réformes en cours, mais qui prennent du temps

Moyens et réorganisation. Voilà les deux axes de Ma Santé 2022 et du plan de refondation des urgences. Mais aussi de la suppression du numerus clausus et la refonde des études. «Beaucoup de ces réformes prendront du temps à produire ses effets.» Edouard Philippe salue les efforts de la ministre de la Santé, mais reconnaît qu'il y a une question de rapidité des résultats.