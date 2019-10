Gisèle et son aide à domicile Mélanie à Lambersart près de Lille. — M.Libert/20 Minutes

De longues journées, qui commencent tôt et se terminent souvent tard. Des tâches physiques qui usent le corps. Un travail indispensable auprès des personnes âgées dépendantes, qui soulage les familles, mais qui n’est pas valorisé. Et dont la rémunération est souvent inférieure au Smic. Entre la précarité, le manque de personnel et le manque de temps à consacrer aux patients, le secteur des métiers du grand âge traverse une crise profonde et peine à recruter, alors que des milliers de postes ne trouvent pas preneur.

Vous êtes auxiliaire de vie à domicile, aide-soignant en Ehpad ou à l’hôpital ? Racontez-nous votre quotidien : comment se passe une journée de travail ? Quels sont vos horaires ? Travaillez-vous à plein temps et quel salaire percevez-vous ?