Quand on se met en couple, la question des IST et de l'arrêt du préservatif finit par se poser. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Que l’on soit jeune et à la recherche de son premier amour ou un peu plus expérimenté, divorcé et de nouveau sur « le marché » des cœurs à prendre, il n’y a pas d’âge pour faire des rencontres. Et quand un couple se crée, rapidement, quelques questions liées à la sexualité sont soulevées. A quel moment aborder avec son partenaire la question de l’arrêt du préservatif ? Quand et comment évoque-t-on l’idée de faire un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) ? Comment confie-t-on à la nouvelle personne qui partage sa vie que l’on a une IST que l’on risque de lui transmettre (herpès ou autre) ?

Est-ce votre cas ? Quel âge avez-vous ? Au bout de combien de temps et comment avez-vous abordé ces questions avec votre partenaire ? Quelle a été sa réaction ?