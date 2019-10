L'expérimentation du cannabis thérapeutique proposée au budget de la Sécu

Le député LREM Olivier Veran a annoncé mercredi qu’il défendrait un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) autorisant une expérimentation pour deux ans de l’usage médical du cannabis à partir de janvier prochain.

« Parce qu’il y a des malades qui en ont besoin et parce que la France est l’un des derniers pays de l’Union européenne à ne pas l’avoir autorisé », a justifié mercredi sur RTL ce médecin neurologue, évoquant la situation de « milliers de malades » souffrant de « maladies graves », pour lesquels « les dérivés du cannabis peuvent constituer un apport thérapeutique supplémentaire ».

L'expérimentation de l'usage médical du #cannabis, ce sera:

✅ 3000 malades

✅ sur prescription spécialisée

✅ pour des indications précises comme les douleurs de cancer

✅ pendant 2 ans avec évaluation

Tel est l'objet de mon amendement au #PLFSS2020 pic.twitter.com/y6bBJKGcnX — Olivier Véran (@olivierveran) October 9, 2019

L’Agence du médicament (ANSM) a donné son feu vert en juillet à cette expérimentation, selon le cadre proposé par un groupe d’experts, mais on ne savait pas encore quel véhicule serait utilisé pour son lancement.

Une expérimentation sur deux ans pour près de 3.000 malades

L’expérimentation se déroulera dès « début 2020 » et « sur deux ans », « avec des médecins formés à la prescription » et un « vrai suivi scientifique », a rappelé le député de l’Isère, rapporteur général du PLFSS, dont l’amendement a de grandes chances d’être adopté. Elle devrait concerner « environ 3.000 malades », a-t-il précisé.

Le fait que cette expérimentation soit probablement incluse dans le budget de la Sécurité sociale est un « symbole fort », a commenté le collectif Alternative pour le cannabis a visé thérapeutique (ACT), qui rassemble plusieurs associations de patients. Il y voit en effet la garantie qu’il y aura « les crédits nécessaires à la mise en place de la future expérimentation » et « l’assurance que les patients seront entièrement pris en charge ».

Pas de « légalisation de la vente de cannabis »

Au terme des deux ans d’expérimentation, une évaluation sera menée, qui servira de base pour juger de la pertinence d’une légalisation du cannabis à visée médicale. Début avril, le Premier ministre Edouard Philippe avait estimé qu’il serait « absurde » de s’interdire d’étudier les possibilités du cannabis thérapeutique. Mais « il ne s’agit en aucun cas d’une légalisation de la vente de cannabis » à usage récréatif, avait précisé Matignon.

Les produits « pourront être délivrés en pharmacie hospitalière, puis en pharmacie de ville » sous forme « d’huiles, de tisanes, également des fleurs séchées de cannabis que les malades ne fumeront pas » mais ils « pourront être équipés d’un vaporisateur pour vaporiser le cannabis », rappelle aussi Olivier Véran dans un communiqué, évoquant une prise en charge par la Sécurité sociale. « L’Organisation mondiale de la Santé vient de déclassifier le cannabis qui ne faisait plus partie de la pharmacopée mondiale et vient de reconnaître l’utilité thérapeutique potentielle de cette molécule », a souligné l’élu, établissant un distinguo avec le « cannabis récréatif ». « On n’est pas en train de s’adresser à un ado de 16 ans qui part en soirée avec de la résine de cannabis, va fumer et flinguer son système de mémoire et prendre le risque de présenter des troubles psychiques », a-t-il lancé.

« On est en train de parler d’un malade qui a un cancer ou une douleur neuropathique, qui est en impasse thérapeutique, ne vit plus, ne mange plus, ne dort plus, ne s’occupe plus de ses enfants, n’a plus de qualité de vie et vous dit : ça fait un an que je m’automédique comme ça et que je vais mieux. Accompagnez-moi, plutôt que de me laisser dans l’illégalité », a plaidé Olivier Véran.

