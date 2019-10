Quiz. Connaissez-vous les dessous de la jouissance féminine ?

De plus en plus de femmes partent à la découverte de leur corps et en quête de leur orgasme. — 영훈 박 / Pixabay

La journaliste canadienne Sarah Barmak signe l’ouvrage Jouir, En quête de l’orgasme féminin (éd. Zones).

Un ouvrage qui compile des résultats d’études scientifiques, des enquêtes de terrain et qui rapporte de nombreux témoignages de femmes parties en quête de leur épanouissement sexuel.

Et qui invite les femmes à se réapproprier leur corps et leur plaisir.

Des corps nus presque partout, des conversations libres sur le cul et des applis de rencontres à ne plus savoir laquelle choisir : notre environnement est plus hypersexualisé que jamais, et multiplier les rencontres d’un effleurement de smartphone n’a jamais été plus facile. Pourtant, pour beaucoup, l'omniprésence du porno​ et les injonctions à l’épanouissement sexuel se révèlent plus oppressantes que libératrices.

Et si on prenait le temps de remonter à la source du plaisir féminin et les voies de l'orgasme ? Dans Jouir, En quête de l'orgasme féminin * (éd. Zones), la journaliste canadienne Sarah Barmak enquête sur les dernières découvertes scientifiques portant sur l’orgasme féminin, analyse les dessous psychologiques qui peuvent altérer l’épanouissement sexuel de certaines femmes, et déconstruit les idées reçues et mystères qui entourent la jouissance féminine. Une bible qui fourmille de données, de chiffres, d’enquêtes de terrain et de témoignages de femmes parties en quête de leur orgasme. Sciences, méditation orgasmique, pornographie, tantrisme, sex toys, programmes éducatifs ou encore le twerking (oui oui)… La Canadienne explore toutes les voies et approches pouvant mener une femme à l'orgasme.

Avec ce voyage aux confins du plaisir féminin, Sarah Barmak signe un ouvrage décomplexé et décomplexant, qui rappelle aux femmes l’importance de partir à la découverte de leur corps, de ne pas avoir peur de leur désir, et de ne surtout pas hésiter à se masturber. Au fil des pages, elle les invite à se réapproprier leur corps et leur plaisir. Masturbation, clitoris, orgasme : faites notre quiz pour tester vos connaissances sur le sujet.

* Jouir, En quête de l’orgasme féminin, éditions Zones, en librairie depuis le 3 octobre, 17 euros.