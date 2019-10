Le virus Zika est transmis par les moustiques. — Jim Damaske/AP/SIPA

« C’est le seul cas autochtone de Zika identifié en 2019 en France métropolitaine ». Dans un communiqué de presse, l’agence régionale de santé indique qu’une personne infectée par le virus Zika a été diagnostiquée à Hyères dans le Var. Or, cette personne, aujourd’hui guérie après une prise en charge médicale, a contracté la maladie sur le territoire national et non à la suite d’un voyage en zone contaminée. Interrogée par 20 Minutes, l'ARS précise qu'elle a été touchée « la semaine dernière ».

De quoi susciter l’inquiétude chez les autorités, qui rappelle que cette maladie peut se transmettre de personne à personne par l’intermédiaire d’une piqûre de moustique tigre, ou par voie sexuelle. Pour éviter une propagation de la maladie dans le Var et au-delà, les autorités ont enclenché une série d’investigations pour déterminer l’origine du cas.

Démoustication du quartier

Dans le quartier de résidence de la personne atteinte, l’entente interdépartementale de démoustication Méditerranée recherche le moustique-tigre, place des pièges et procède à une démoustication.

« En parallèle, les actions de surveillance épidémiologique ont été renforcées pour identifier les personnes qui pourraient être également contaminées, précise le communiqué de presse. Une enquête est en cours pour rechercher d’éventuels cas dans le voisinage de la personne atteinte ». Toute personne présentant des symptômes évocateurs est priée de consulter immédiatement son médecin.