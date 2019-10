Illustration d'un lactarium. Ici, celui de Marmande. — Jean-Michel Delage / Sipa

Le lactarium de Rennes manque cruellement de lait maternel pour nourrir les bébés prématurés.

Pour reconstituer ses stocks, il lance un appel aux dons.

Pour donner son lait maternel, les mamans doivent remplir certaines conditions.

La situation commence à devenir préoccupante au lactarium de l’hôpital Sud de Rennes. Depuis cet été, les réserves de lait maternel sont au plus bas. « Il nous reste environ 36 litres de lait en stock mais cela part vite car nous en utilisons en moyenne deux litres par jour », indique la pédiatre Anne Sauret, médecin responsable du lactarium. Ce lait est pourtant essentiel pour nourrir les bébés prématurés dont les mamans ne produisent pas assez de lait ou pour lesquels l’allaitement est tout simplement impossible.

Face à cette situation, les équipes médicales n’ont eu d’autre choix ces dernières semaines que d’en acheter auprès des lactariums de Brest et de Marmande (Lot-et-Garonne). « C’est une situation inédite car nous sommes d’habitude plutôt vendeurs », assure la médecin, qui peine à expliquer cette pénurie. « On a d’habitude beaucoup de donneuses à Rennes mais cette année on en manque. Nous n’avons peut-être pas assez communiqué pour faire la promotion du don de lait maternel », s’interroge-t-elle.

Des conditions à remplir avant de donner

Pour reconstituer ses stocks, l’établissement lance donc un appel aux mamans qui souhaitent faire un don anonyme de leur lait maternel. Ce don est bien sûr très encadré et ne concerne que les mamans qui ont un bébé âgé de moins d’un an et qui produisent trop de lait. La santé des donneuses est également primordiale. « Il ne faut pas qu’elles fument, qu’elles boivent, qu’elles aient des conduites sexuelles à risque ou qu’elles aient été transfusées au cours des deux dernières années », précise le docteur Anne Sauret. Des tests sanguins sont réalisés tous les trois mois pour s’assurer de la conformité des résultats.

Si les mamans sont aptes, elles peuvent se rendre directement à l’hôpital Sud de Rennes pour donner leur lait maternel. Des collectes sont également possibles à domicile à condition d’habiter dans un rayon de 100 kilomètres autour de la capitale bretonne. « On se déplace quand il y a environ deux litres de lait collectés », souligne la responsable du lactarium. Dans ce cas, les mamans doivent veiller à utiliser du matériel stérilisé avant de maintenir leur lait au frigo pendant deux jours, puis de le placer au congélateur.