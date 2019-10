A Montpellier, des parapluies roses ont été disposés pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein — LODI Franck/SIPA

Mardi dernier a débuté Octobre rose, mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Cette pathologie, qui a été diagnostiquée à 58.459 nouvelles Françaises rien qu’en 2018, n’est toutefois pas encore toujours dépistée à temps. Et puisqu’une femme sur huit est susceptible de développer la maladie au cours de sa vie, ce mois d’octobre, comme chaque année, est nécessaire pour alerter chacune (et chacun !) et déceler au mieux, et le plus rapidement possible, la maladie.

Ce mois-ci, nous voulons donc rendre hommage à toutes ces femmes touchées par ce « foutu cancer », en faisant appel à vous. Pour cela rien de plus simple : Joignez-nous un dessin que vous, vos enfants ou quelqu’un de votre entourage a fait pour illustrer Octobre rose. A cela, vous pouvez joindre une phrase d’encouragement, un témoignage ou un simple petit mot. Cela viendra compléter vos œuvres d’art. L’ensemble pourra être posté sur nos réseaux sociaux.