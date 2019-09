Illustration obésité. — TIM SLOAN / AFP

Chaque année, près de 55.000 Français sautent le pas. Si l’opération de l’estomac s’avère bénéfique pour les personnes atteintes d’obésité sévère, les complications sont nombreuses et le suivi reste capital, rappelle une étude publiée dans The lancet Diabete et Endocrinology, réalisée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, l’Assurance Maladie et le CHU de Brest.

La chirurgie bariatrique, qui consiste à réduire le volume de l’estomac ou à dériver une partie de ce dernier par les techniques du sleeve et du by-pass, est pratiquée sur des patients qui souffrent de graves problèmes d’obésité. Selon les résultats de l’étude, cette opération, qui s’avère bénéfique sur le long terme, peut néanmoins entraîner de nombreuses complications.

Près de 40 % des patients opérés ne sont plus suivis cinq ans après

Pendant près de sept ans, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, l’Assurance Maladie et le CHU de Brest ont suivi deux groupes composés de 18.000 patients, hommes et femmes, comparables en termes de poids. Le premier groupe avait subi une chirurgie bariatrique, contrairement à ceux du second. Selon les équipes, la mortalité des patients ayant été opérés a diminué de 36 %.

Pourtant, les personnes qui ont subi ce type d’opération ont deux à trois fois plus de risques d’être hospitalisés pour des complications post-opératoires, des occlusions, des ulcères ou des complications nutritionnelles (malnutrition, anémie). Pour les médecins, le suivi après l’opération pour éviter ces problèmes est primordial. Pourtant, en France, 40 % des patients arrêtent leur suivi cinq ans après l’opération. L’obésité est une maladie chronique qui exige une surveillance à vie, un suivi médical rigoureux, et une hygiène comportementale irréprochable, rappellent les médecins.