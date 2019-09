Illustration de lait. — Pixabay

Sans mauvais jeu de mots, c’est un coup dur pour la ferme Durr à Boofzheim, dans le Bas-Rhin, qui a été informée le 7 septembre par la Direction des services sanitaires d’une suspicion de Listeria concernant certains de ses produits laitiers, contaminés à la listéria. La ferme Durr est une exploitation agricole de polyculture et d’élevage qui élabore des produits certifiés de l’agriculture biologique. Ses produits sont commercialisés en vente directe à la ferme, sur les marchés et en magasins sur tout le territoire français.

Sur son site Internet, l’affaire familiale vieille de plus de 35 ans se dit « catastrophée et profondément désolée pour l’inquiétude générée auprès des consommateurs et pour les conséquences potentielles que cette crise pourrait engendrer. C’est malheureusement un risque que connaissent tous les producteurs et artisans qui travaillent avec le vivant, poursuit la direction qui ajoute qu’une telle situation ne s’était jamais produite dans l’histoire de la Ferme Durr, reconnue pour ses valeurs et la qualité de ses produits. »

Sept personnes contaminées

Le ministère de la santé et des solidarités a émis un signalement, car sept personnes sont atteintes de listériose, infectées par la même souche de Listeria, identifiées par le Centre national de référence (CNR) des Listeria. Une huitième personne pourrait être concernée. Les investigations ont permis d’identifier la consommation de produits laitiers bio par ces personnes puis de faire le lien avec les produits fabriqués par la Ferme Durr, à la suite d’analyses réalisées sur des prélèvements alimentaires, précise le ministère.

La ferme, avec les autorités sanitaires, procède donc au retrait de la vente et à un rappel de tous ses produits laitiers bio – yaourts nature et aux fruits, crèmes, fromages blancs et fromages – quelle que soit la date limite de consommation, à l’exception des flans et crèmes dessert.

Toute la production de l’établissement est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, précise le ministère.