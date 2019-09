L'hôpital de la Conception vu de haut. — P. Magnien / 20Minutes

A l’hôpital de la Conception à Marseille, le cadavre d’un patient de 73 ans porté disparu le 19 août a été découvert ce mardi.

Cet homme a échappé à la surveillance du personnel hospitalier alors qu’il devait subir une séance de chimiothérapie.

Son fils accuse l’hôpital d’être responsable dans ce décès.

Au pied de l’hôpital de la Conception, Jean Hospice ne décolère pas. Devant les journalistes, contenant son émotion, il raconte encore et encore, inlassablement, comme s’il n’arrivait pas encore à comprendre ou réaliser. « Oui, j’ai porté plainte contre eux, ils ont tué mon père », s’emporte-t-il, en désignant le bâtiment principal de cet hôpital marseillais. Ce mardi a été retrouvé dans une unité désaffectée le corps de son père, Jean Ligonnet.​

Ce septuagénaire était porté disparu depuis le 19 août alors qu’il devait subir une séance de chimiothérapie, dans ce même hôpital.

Il disparaît après le repas

Arrivé en taxi depuis son Ehpad de la Seyne-sur-Mer, il avait rendez-vous à 11 h, en hôpital de jour. Le service accuse du retard, et ne peut pas le prendre en charge tout de suite, selon les déclarations de la direction devant la presse. Il lui sert un plateau-repas.

Quand le personnel vient chercher le patient, vers 14 h, pour lui administrer des soins, celui-ci n’est plus dans la salle d’attente. Il ne sera retrouvé que plusieurs semaines plus tard, au sixième étage de la Conception, dans une unité désaffectée, dont la porte d’entrée est cadenassée par une chaîne, et dans une salle sans poignée.

« Tout le monde se sent responsable »

Comment expliquer que le vieillard, atteint de la maladie d’Alzheimer, et qui, ces derniers temps, se comportaient « comme un enfant » selon son fils, se soit retrouvé dans cet endroit en théorie inaccessible ? Y a-t-il une responsabilité de l’hôpital ? A quelques mètres de Jean Hospice, quand la question est lâchée, un silence gêné s’empare de la petite salle qui accueille la conférence de presse de la direction de l’hôpital.

« Nous prenons en charge des patients, alors dans des situations comme celles-ci, l’ensemble de la communauté de soin, tout le monde se sent concerné ou responsable », affirme Sylvia Breton, directrice adjointe de l’AP-HM. La direction de l’hôpital, qui se dit sous le choc, suppose que le vieillard ait pénétré dans cette enceinte par une issue de secours dont la porte était fracturée, sans pour autant savoir depuis quand et par qui.

« Préférable qu’il soit accompagné »

Impossible en effet selon la direction de retracer pour l’heure le parcours du vieil homme à la santé fragile : la salle d’attente ne bénéficie pas de caméras de vidéosurveillance. « Et il était en hôpital de jour, on y rentre aux quatre vents, c’est compliqué d’être attentif à chaque patient », estime Audrey Jolibois. La secrétaire du syndicat FO de l' Assistance publique-Hôpitaux de Marseille l’affirme : « Il n’y a pas eu de défaut de prise en charge » de la part du personnel.

Même s’il s’est rendu seul à l’hôpital, malgré son état ? « Il aurait été préférable qu’il soit accompagné », concède avec un certain embarras Sylvia Breton. Et de se défendre : « Ce patient souffrait de démence, il avait fugué déjà à plusieurs reprises, ce que les équipes soignantes ignoraient. » Des propos que confirme son fils, qui date les premières fugues de l’Ehpad au premier trimestre de l’année 2019.

« La fouille a été bâclée »

« Le jour de sa disparition, on ne m’a prévenu qu’à 17 h, pour me dire que mon père avait disparu, affirme Jean Hospice. Je l’ai cherché partout dans l’hôpital jusqu’à cinq heures du matin, et presque personne n’était au courant. Quelques jours après, la direction m’a assuré avoir tout fouillé pour la deuxième fois l’hôpital. Et ils m’ont assuré “Votre père, il n’est pas dans l’établissement”. La fouille a été bâclée ! Il faut que tout le monde voie que ce n’est pas normal ! »

La direction de l’hôpital reconnaît elle-même avoir inspecté à plusieurs reprises l’unité où le septuagénaire a été retrouvé, sans y déceler la moindre présence du vieillard. Selon des déclarations à l’AFP du procureur de la République Xavier Tarabeux, les premières conclusions de l’autopsie, pratiquée ce mercredi, « n’établissent pas l’intervention d’un tiers ».