Ça y est, la rentrée scolaire est passée et tous les élèves ont repris le chemin de l’école, avec un sac ou un cartable bien garni sur le dos.

Entre les livres, les cahiers et toutes leurs affaires, les enfants peuvent être contraints de porter un cartable très lourd, qui représente jusqu’à 20 % de leur poids.

Livres en double, casiers ou encore cours numériques sont autant de moyens d’alléger leur sac et préserver leur dos, comme l’expliquent à 20 Minutes parents et osthéos.

Des kilos de livres et de cahiers, portés tout au long de la journée, parfois sur une seule et frêle épaule. En cette semaine de rentrée scolaire, les élèves renouent avec un sac bien chargé et un dos tourmenté. Que l’on soit à l’école primaire, au collège ou au lycée, il n’y a malheureusement pas d’âge pour être touché par le mal du siècle.

Mais depuis quelques années, quelques astuces permettent d’alléger les cartables et soulager le dos fragile des enfants et adolescents, mais toutes ne se valent pas. Alors, le cartable à roulettes est-il une bonne idée ? Peut-on réduire le poids des livres et des cahiers ? Et la manière dont on porte son sac a-t-elle un impact sur le dos ? 20 Minutes a interrogé parents et experts pour en savoir plus.

Des livres en double à la maison

Ce qui fait l’effet d’une lourde brique dans le sac à dos ou le cartable de l’enfant, ce sont évidemment les livres. « Je n’ai pas eu à m’inquiéter du poids du cartable de mes enfants lorsqu’ils étaient en primaire, se souvient Marie, maman de deux ados de 16 et 13 ans. L’école n’utilisait pas de manuels scolaires et n’était qu’à cinq minutes de la maison. Les choses se sont gâtées lorsqu’ils ont été scolarisés dans un collège privé plus éloigné. Les garçons ont commencé à se plaindre de douleurs lombaires. Leur collège n’était pas doté de casiers, leur trajet pour l’école – en bus et à pied – était plus long. Et face à nos inquiétudes pour le dos de nos enfants, le directeur nous a envoyés balader dès la rentrée en nous disant : " Je ne veux même pas entendre parler du poids du cartable ". Nous avons sollicité le professeur principal de notre fils aîné, qui avait de réels problèmes de dos, et avons obtenu qu’il dispose en classe d’un deuxième jeu de livres, afin qu’il n’ait pas à les porter sur son trajet. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi les élèves doivent trimbaler leurs livres matin et soir alors qu’une simple projection de la page concernée en classe permettrait de s’en passer. Le matériel existe (projecteur, ordi…) après tout ! Je regrette que si peu de professeurs se sentent concernés par cette question ».

Et le poids du cartable inquiète aussi les parents de jeunes enfants. « Les cartables de nos petits sont tellement lourds, déplore Catherine. Mon fils est entré en CE2 cette année et du haut de ses 24 kg, il doit parfois porter un cartable dont le poids avoisine les 7 kg ». Soit un quart de son poids. Pour le ménager, Catherine a « opté pour un cartable à roulettes, mais aussi pour l’achat de tous les livres scolaires que je garde en double à la maison. Ainsi, il n’a plus à transporter ses livres le soir et c’est toujours ça en moins dans son cartable. Cette solution a un coût, mais pour le moment, c’est la seule que j’ai trouvée ».

Des cours en version numérique

Pourtant, la problématique n’est pas nouvelle. Déjà, en 2008, le ministère de l’Éducation nationale estimait que « le poids du cartable est une question de santé publique pour nos enfants ». « Le cartable pèse 8,5 kg en moyenne à l’entrée du collège, soit environ 20 % du poids de l’élève », selon des constatations publiées au bulletin officiel. « C’est comme si on demandait à un adulte de porter deux packs d’eau tous les jours », illustre Claire Bouard, ostéopathe membre de l’association des Ostéopathes de France.

C’est pourquoi à l’époque, la consigne avait été donnée, depuis la rue de Grenelle aux établissements scolaires, de prendre les mesures nécessaires pour diviser par deux le poids des cartables. « Les douleurs liées à un sac trop lourd sont habituelles chez les jeunes, confirme l’association des Ostéopathes de France. Ce sont principalement les cervicales, le dos et les épaules qui sont concernés, car un sac trop lourd provoque un fléchissement vers l’avant combiné à un étirement du cou. Les muscles et ligaments forcent pour garder le dos droit et deviennent sensibles. Les hanches et les lombaires souffrent également d’une mauvaise posture, et celle-ci peut causer un changement dans la démarche, suscitant quant à lui des douleurs aux genoux ». C’est pourquoi « le poids du sac ne devrait pas dépasser 15 % du poids de l’enfant », explique Claire Bouard.

Aujourd’hui, si les écoles sont loin d’être toutes dotées de casiers individuels, de nouvelles solutions ont vu le jour. Ainsi, à la rentrée 2018, l’Association interprofessionnelle des éditeurs scolaires a lancé la plateforme « Mon manuel scolaire numérique ». Elle permet aux élèves de laisser leurs livres à l’école et de « retrouver tous leurs manuels scolaires en version numérique, du primaire au lycée et dans toutes les matières en un clic » une fois à la maison. Un dispositif efficace, mais payant, « à partir de 5 euros », indique le site. Un prix unitaire minimal pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais qui offre une réelle économie de poids dans le cartable.

Des feuilles et des petits cahiers

Comme si les livres ne suffisaient pas, les enfants et adolescents doivent aussi porter un bon paquet de cahiers, généralement un par matière, voire deux : un pour les leçons et un pour les exercices. Alors, pour réduire le nombre de kilos, certains parents font le choix d’adapter les fournitures scolaires, afin qu’elles soient les plus légères possible. Et tant pis si cela déroge à la liste demandée par les professeurs. « Faute d’avoir un casier à l’école, ce qui serait l’idéal, mes aînés emportent juste un trieur, ou une chemise par matière, et rangent les feuilles et polycopiés le soir dans un grand classeur qui reste à la maison, explique Séverine. Et pour les plus jeunes, j’ai acheté deux cahiers de 100 pages au lieu du cahier de 200 pages demandé. C’est un poids inutile en moins sur le dos ».

Une stratégie également adoptée par Marie, dont le fils aîné a des problèmes de dos. « J’ai systématiquement remplacé tous ses cahiers de 96 ou 140 pages par des cahiers de 48 pages, indique-t-elle. Quand on fait ça pour tous les cahiers de toutes les matières, la différence est conséquente ». Axelle, dont la fille souffre d’une scoliose, est allée plus loin. « Je n’achète aucun cahier, seulement une pochette à rabats et intercalaires pour séparer les matières, et des feuilles. Ma fille n’emporte que les dernières leçons avec elle, et tant pis si les professeurs ne sont pas d’accord ! »

Bien choisir son sac ou son cartable (pas à roulettes)

Pour ranger tout ce matériel, il faut évidemment un sac. Et au moment de le choisir, le monde se divise en deux catégories, entre les adeptes du bon vieux cartable et les aficionados du sac à dos. Alors, l’un est-il meilleur que l’autre ? « Les deux conviennent s’ils sont bien portés, indique Claire Bouard, membre des Ostéopathes de France. Mais le cartable permet de répartir le poids des cahiers en les positionnant à l’horizontale ». Il peut également être plus adapté à un enfant car il est porté plus haut que le sac, « ce qui garantit une meilleure posture ».

S’il a été en vogue dans les cours de récré ces dernières années, le cartable à roulettes n’a plus la cote et ses bienfaits sont remis en cause. « Il est porté toujours avec le même bras, ce qui entraîne une rotation du corps et crée un déséquilibre », alerte l’association des Ostéopathes de France.

Et si dans les collèges et lycées, le cartable disparaît au profit du sac à dos, les adolescentes, elles, adoptent le sac à main pour ranger leurs affaires de cours. Evidemment plus pour des raisons de style que par considération pour leur dos. Or, « les sacs à main sont néfastes pour les jeunes filles, insiste Claire Bouard. Ils sont portés avec un seul bras, tout est décentré, le corps travaille davantage pour compenser ». Alors, pour éviter les douleurs dorsales, rappelle l’ostéopathe, « le sac doit être bien porté, bien rangé. Et surtout, le plus léger possible ».