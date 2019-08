Les ovocytes vitrifiés, un à trois par tube, prennent la forme de paillettes et seront conservées pendant quatre ans dans cette clinique en Espagne. — Clinique Eugin

A partir de ce lundi, une commission spéciale démarre ses auditions, première étape du long parcours législative du projet relatif à la Bioéthique.

Si la PMA pour toutes fait déjà couler beaucoup d’encre, le texte, qui ne se penche pas sur la fin de vie, aborde d’autres sujets.

Congélation d’ovocytes, anonymat du don de sperme, recherche sur l’embryon, 20 Minutes fait un tour d’horizon des réformes sociétales et sanitaires prévues dans ce texte, qui sera débattu à partir de fin septembre par les députés.

C’est parti pour un long marathon sociétale et sanitaire. Car la révision de la loi de Bioéthique, organisée tous les sept ans, promet en cette rentrée quelques remous. Côté timing, la commission spéciale bioéthique de 72 membres, installée à l’Assemblée, débute ses auditions ce lundi 26 août. Les articles seront ensuite étudiés à partir du 9 septembre, puis examinés à l’Assemblée nationale à compter du 24 septembre.

Mais si l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules occupe (déjà) une grande place dans l’espace public et médiatique, et que la question de la fin de vie ne fera pas partie de cette révision, d’autres dossiers brûlants attendent les députés et le gouvernement. 20 Minutes vous les présente.

Congélation d’ovocytes

Aujourd’hui, seules les femmes touchées par une maladie grave mettant en péril leur fertilité ou celles qui souhaitent donner un ou plusieurs ovocytes peuvent conserver certains de leurs gamètes pour une grossesse future. Le texte de loi « ouvre la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes ». En revanche, cette possibilité sera encadrée : un décret devrait définir une limite d’âge, la ministre de la Santé s’étant prononcée pour une ouverture à partir de 30 ou 32 ans, et cette congélation d’ovocytes et de sperme sera exclusivement organisée dans des centres publics et privés à but non lucratif.

Est-ce que cette autoconservation sera remboursée ? En partie seulement : seuls les actes de recueil et de prélèvement de gamètes (stimulation hormonale, ponction d’ovocytes) seront pris en charge, mais pas ceux de conservation, laquelle reste à la charge des bénéficiaires. Autre changement, cet article 2 du projet de loi met fin au recueil du consentement du conjoint lors d’un don de gamètes.

Don de sperme

Aujourd’hui, le don de sperme est en France anonyme. Mais le développement des tests ADN sur Internet, qui restent illégaux en France, a mis à mal cette notion. La loi, si elle est votée en l’état, permettrait aux enfants nés d’une PMA avec don de gamète, uniquement à leur majorité et sans condition, d’accéder soit à des informations non identifiantes du donneur (âge, caractéristiques physiques…), soit à l’identité de ce dernier. Ce qui veut dire que pour donner son sperme, un homme devra obligatoirement accepter que son identité puisse être révélée dans le futur. En revanche, on ne pourra toujours pas choisir son donneur, et un donneur ne pourra pas choisir à qui il donne. C’est l’Agence de la Biomédecine qui gérera à l’avenir un centre de données des donneurs, dons et enfants nés de dons.

En revanche, en cas d’accouchement sous X, pour la première fois, l’enfant pourrait obtenir des informations médicales, sans lever l’anonymat de la mère. En effet, le texte prévoit d’« organiser – sans aucune rupture de l’anonymat – la transmission d’une information médicale de nature génétique du parent de naissance à la personne née dans le secret, et inversement, en cas de diagnostic, chez l’un ou chez l’autre, d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins. »

Tests génétiques

Hors motifs médicaux, les tests génétiques sont interdits en France. Et même quand ils sont permis, ils sont très encadrés. Actuellement, quand un médecin procède au test d’un patient, il ne peut le faire que dans un but défini à l’avance (par exemple, identifier une mucoviscidose ou un cancer). Autrement dit, s’il découvre autre chose, il ne peut pas en informer le patient. Désormais, il le pourra. En revanche, le libre recours aux tests génétiques resterait interdit.

Recherche sur les cellules-souches embryonnaires

Interdites sauf via une dérogation jusqu’en 2013, les recherches sur l’embryon et les cellules-souches issues d’un embryon humain sont aujourd’hui strictement encadrées. Le texte fait évoluer ce cadre. Le but affiché : « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules ». En clair, le texte part du principe que la recherche sur les cellules-souches embryonnaires pose des questions éthiques moins lourdes que celle sur l’embryon lui-même.

Le projet de loi sépare donc les régimes juridiques qui régissent ces deux types de recherche, afin de faciliter celle sur les cellules-souches embryonnaires humaines, mais pas celle sur l’embryon. Sachant que ces cellules-souches embryonnaires sont particulièrement précieuses pour la recherche, car elles peuvent se multiplier à l’infini et donner naissance à tous les types de cellules de l’organisme, selon l'Inserm.

Délai de réflexion pour l’IMG

En cas d’interruption médicale de grossesse (IMG), qui peut s’effectuer jusqu’au terme de la grossesse si la santé de la mère est en danger ou si l’embryon ou fœtus a une maladie grave ou incurable, il était jusqu’ici proposé au couple concerné, à chaque fois, une semaine de réflexion. Un délai qui serait supprimé par ce texte de loi. De plus, l’obligation de prévenir ses parents pour une femme mineure serait supprimée en cas d’IMG.