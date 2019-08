Patients, vous êtes confrontés à la pénurie de médicaments? Racontez-nous

VOUS TEMOIGNEZ La crise de pénurie de médicaments se poursuit et impacte directement des patients, pour certains dans l’incapacité de poursuivre leur traitement

Face aux tensions et ruptures d'approvisionnement, de nombreux patients sont confrontés aux pénuries de médicaments et certains sont dans l'incapacité de poursuivre leur traitement. — MEIGNEUX/SIPA

Traitements contre le cancer, antiépileptiques, vaccins, corticoïdes ou encore traitements contre l’hypertension, la liste des médicaments qu’il est difficile – voire impossible – de se procurer ces derniers mois ne cesse de s’allonger. La faute à des tensions ou ruptures d’approvisionnement, qui touchent des centaines de médicaments en France. Ce dimanche, une vingtaine de médecins et professeurs hospitaliers ont signé une tribune dans le JDD pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics face à ce phénomène devenu chronique et dont « les malades sont les premières victimes », selon les signataires.

Car aujourd’hui, près d’un Français sur quatre est confronté à une pénurie de médicaments, avec à la clé un impact direct sur le quotidien et la santé de patients dont le traitement vient à manquer. Est-ce votre cas ? Quel médicament avez-vous du mal à vous procurer et pour quel type de pathologie vous a-t-il été prescrit ? Arrivez-vous à l’obtenir en faisant le tour des pharmacies ou savez-vous quand est-ce qu’il sera de nouveau disponible ? S’il est en rupture, votre médecin vous a-t-il proposé une alternative ? Quel impact la pénurie de votre traitement a-t-elle sur votre quotidien et votre état de santé ?