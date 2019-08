MEDECINE Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer n’est détectable qu’à l’aide d’un IRM, une technique coûteuse et compliquée

Illustration prise de sang — JS EVRARD/SIPA

Près de 94 % de fiabilité. Un nouveau test sanguin qui permet de détecter la maladie d’Alzheimer jusqu’à 20 ans avant que la maladie ne se déclare a été mis au point par des scientifiques américains, selon un rapport publié dans la revue Neurology repéré par le journal britannique The Guardian.

Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer n’est détectable qu’à l’aide d’un IRM, une technique coûteuse et compliquée.

« Trouver un traitement plus rapidement et avoir un énorme impact sur le coût de la maladie »

« Nous pourrions potentiellement examiner des milliers de personnes par mois » a déclaré Randall Bateman, un des auteurs principaux de l’étude et professeur en neurologie. « Cela nous permettra de trouver un traitement plus rapidement et d’avoir un énorme impact sur le coût de la maladie, ainsi que sur la souffrance qu’elle engendre », a-t-il ajouté.

Ce nouveau test permet de mesurer la présence de la protéine bêta-amyloïde dans le sang, permettant une précision de 88 %. D’autres facteurs, comme l’âge ou la variation génétique APOE4, liée à la maladie, la fiabilité de ce test sanguin atteint les 94 %. Pour pouvoir étendre ces tests à grande échelle, les premiers résultats doivent encore être validés.