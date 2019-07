Sous 40°C, la livraison peut s'avérer dangereuse — MASTAR/SIPA

Uber Eats, Deliveroo, Frichti… Les services de livraison de repas sont nombreux et s’avèrent souvent bien pratiques à l’heure du déjeuner au bureau. Seulement, avant que vous puissiez déguster votre troisième salade de pâtes de la semaine, encore faut-il que celle-ci arrive jusqu’à vous.

Pour cela, des livreurs parcourent les centres-villes, souvent à vélo, quelles que soient les conditions météorologiques. Neige, vent, où comme aujourd’hui, canicule, ils ne ménagent pas leurs corps pour apporter les repas de chacun. Tributaires du temps, une course peut vite tourner au malaise lorsque le mercure monte à 38 degrés. Aussi, nous aimerions en savoir plus sur ces conditions de travail et faisons appel à vous.

Vous êtes livreur à vélo et vous souffrez des fortes chaleurs de ces derniers jours ? Votre employeur n’a pas pris de dispositions pour vous aider à lutter contre la canicule ? Ou, à l’inverse, vous avez pu adapter votre activité en fonction de la météo de ces derniers jours ? Racontez-nous. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra servir à la rédaction d’un article. Merci d’avance.