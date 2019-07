Les bébés supportent mal les fortes chaleurs. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Le thermomètre va de nouveau grimper. Dès lundi, un nouvel épisode de canicule va sévir dans l’Hexagone, avec des températures à l’ombre dépassant localement les 40 °C. Pour les personnes les plus vulnérables, il faudra faire preuve de la plus grande vigilance. C’est notamment le cas pour les bébés, très sensibles à la chaleur, et qu’il faut protéger des fortes températures.

Comment les rafraîchir ? Veiller à ce qu’ils ne se déshydratent pas ? Comment prendre la route des vacances​ avec un petit bébé ? Peut-on les emmener à la plage ? Avec les conseils du Dr Jean Lalau-Kéraly, pédiatre nutritionniste, 20 Minutes vous donne les clés pour aider votre bébé à ne pas souffrir des fortes chaleurs.