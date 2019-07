Dylan Minnette et Katherine Langford dans la série « 13 Reasons Why ». — Netflix

« Nous avons entendu de nombreux jeunes nous dire que 13 Reasons Why les a encouragés à entamer des conversations sur des sujets difficiles comme la dépression et le suicide et à obtenir de l’aide – souvent pour la première fois », a déclaré Netflix dans un communiqué publié ce mardi à propos de la série. Diffusée depuis 2017, cette dernière raconte l’histoire tragique d’une lycéenne, Hannah Baker, qui décide de mettre fin à ses jours et de laisser, avant sa mort, 13 cassettes audio enregistrées pour expliquer son geste.

Après la suppression de la scène originale lors de la saison 1, d’une durée de près de trois minutes, montrant Hannah se tranchant les veines, certains s’interrogent. « Je trouvais cette scène pertinente, montrant la détresse et le désarroi. Dommage qu’elle soit complètement censurée. Il aurait été plus intelligent de laisser le choix au spectateur de voir ou pas la scène », pense ainsi Einah, parmi nos lecteurs et lectrices.

Et vous, que pensez-vous de cette modification ? Estimez-vous, comme Einah, que cette scène était davantage préventive qu’incitative ? Ou était-il nécessaire, au contraire, de la transformer ?​