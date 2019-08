Illustration de méduses à l'Aquarium de Paris. — Aquarium de Paris

Elles envahissent les côtes méditerranéennes, se font discrètes avec leur gélatine transparente mais source de douleurs, quand on a la malchance de les croiser en pleine mer… Cet été, votre baignade ou promenade sur le sable vous amènera peut-être à croiser la route de méduses. Des animaux marins aussi mystérieux que mal-aimés. Pourtant, elles seraient particulièrement importantes pour le bon équilibre de la chaîne alimentaire aquatique.

De quoi sont composés ces étonnants animaux ? Comment se déplacent-ils ? Que mangent les méduses ? Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses, en mer et sur les plages ? Que faire en cas de piqûre ? 20 Minutes fait le tour des questions que vous vous êtes toujours posées, avec l’aide d’Anaïs Courtet, biologiste à l’Aquarium de Paris. Et complète ainsi le podcast, réalisé en partenariat avec Science et Avenir, consacré aux méduses.