Une part de pastèque, ça vous dit? — Illustration/Pixabay

Il fait chaud. C’est un fait, et à moins que vous ne viviez en Bretagne, il faut s’adapter. Pour ça, on ne compte plus les conseils : boire de l’eau (mais attention, pas trop), éviter de trop s’exposer au soleil, utiliser un ventilateur (mais pas toute la nuit sur le visage !)…

Sachez que la fraîcheur, ça passe aussi par ce que vous mettez dans votre assiette. Evidemment, les plats trop riches sont à proscrire.

Mais au-delà de ce qu’il faut éviter, il y a tout un tas d’aliments qui rempliront à merveille leur rôle d’hydratant naturel. Ça change de l’eau, ça a bon goût et, en plus, cela vous fera votre ration de vitamines pour la journée. Bien sûr, on parle des fruits et des légumes. C’est bon, c’est frais, et c’est un plus pour la santé. On aurait donc tort de s’en priver.