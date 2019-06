De nombreux parents vont partir en quête de fraîcheur pour préserver leurs enfants des fortes chaleurs qui sévissent en cette semaine caniculaire. — Mario FOURMY/SIPA

Il fait chaud. Vraiment très, très chaud. La canicule​ s’est installée sur la France et devrait encore sévir ce week-end, avec des températures qui tutoieront allègrement les 35 °C sur une large moitié est du pays. Une chaleur qui sera d’autant plus écrasante dans les villes, où l’aménagement urbain (béton des immeubles, macadam de la chaussée et faible proportion d’espaces verts) renforcera la chaleur ressentie. Ce mardi, 65 départements sont placés en vigilance orange canicule et le pic de chaleur devrait être atteint vendredi.

Et face à cette chaleur, il y a deux écoles : les détendus et les stressés. Ceux qui se disent qu’il fait chaud et que c’est comme ça, et ceux dont la tension et l’angoisse grimpent avec les températures. Qui craignent pour leurs enfants plus sensibles à la chaleur, leurs parents et grands-parents plus vulnérables aussi, ou pour eux-mêmes, et qui s’inquiètent de ces épisodes de canicule à répétition.

Ces fortes chaleurs vous angoissent-elles ? Vos proches et vous souffrez-vous de ces températures élevées ? Comment appréhendez-vous ce week-end de canicule ? Qu’allez-vous faire ? Emmener toute la famille à la piscine ? En balade en forêt ? Vous calfeutrer à la maison sous le ventilo ? Rendre visite à vos parents et grands-parents ? Racontez-nous votre programme et votre état d’esprit.