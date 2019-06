Viande - Illustration — Ducks Eatery/Cover Images/SIPA

Des chercheurs de l’hôpital pour enfants d’Oakland (Etats-Unis) ont souhaité vérifier si, comme il est généralement admis, la viande rouge est plus mauvaise pour le cholestérol que la viande blanche.

Les résultats de leur étude, publiée ce mardi dans la revue American Journal of Clinical Nutrition, sont surprenants. Les effets de ces deux types d’apports en protéines sont identiques « lorsque les niveaux de graisses saturées sont équivalents », assure dans un communiqué le professeur Ronald Krauss, qui dirige une équipe de recherches sur l’athérosclérose.

Privilégier les protéines végétales

Les scientifiques ont séparé les participants de l’étude en trois groupes. Le premier suivait un régime à base de viande rouge, le second à base de viande blanche et le dernier à base de protéines végétales. Certaines personnes consommaient une forte quantité d’acides gras saturés, les autres une quantité plus réduite.

Au final, les participants ayant consommé surtout de la viande, rouge ou blanche, avaient plus de cholestérol LDL (le « mauvais cholestérol ») que ceux ayant privilégié les végétaux. Et ce quel que soit le niveau de graisses saturées.

Pour réduire son taux de cholestérol et donc le risque de développer une maladie cardiovasculaire, le meilleur moyen serait donc de diminuer sa consommation de viande au profit de protéines végétales. En France, le Programme national nutrition santé (PNNS) conseille de privilégier la volaille et de limiter les autres viandes à 500 grammes par semaine, rappelle Futura Santé.