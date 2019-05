Des tubes d'homéopathie dans une pharmarcie (image d'illustration). — Philippe HUGUEN / AFP

La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis une recommandation « défavorable » au maintien du remboursement des produits homéopathiques par l’assurance maladie, dans un avis préliminaire d’évaluation, a annoncé ce vendredi le fabricant Boiron, confirmant des informations de presse.

Le géant lyonnais de l’homéopathie, dont le chiffre d’affaires dépend à 60 % du marché français, a ajouté dans son communiqué que la cotation de son titre reprendrait lundi à l’ouverture de la Bourse de Paris. Le groupe avait suspendu sa cotation depuis jeudi après-midi, en invoquant une fuite dans la presse des conclusions de l’avis de la HAS, lequel était censé rester confidentiel.

Un avis transmis aux labos concernés

Cette information vient confirmer une révélation de la presse française, qui a eu connaissance de cet avis préliminaire censé rester confidentiel mercredi. Selon Le Monde, la Commission de transparence de la HAS donne « un avis défavorable au maintien de la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments homéopathiques ».

« Aucune étude n’a démontré la supériorité en termes d’efficacité (…) de l’approche homéopathique par rapport à des traitements conventionnels ou au placebo », est-il souligné dans l’avis. Sollicitée par l’AFP, la HAS n’a pas souhaité faire de commentaires sur « un avis qui est provisoire et confidentiel ». Selon la procédure, l’avis a été transmis aux trois laboratoires concernés (le leader Boiron, Lehning, Weleda) pour qu’ils puissent faire valoir leurs arguments durant une « phase contradictoire ».

Avis définitif en juin

Ce n’est qu’à l’issue de cette phase contradictoire que sera rendu l’avis définitif de la HAS, sur lequel le gouvernement s’appuiera pour décider ou non de dérembourser l’homéopathie. La HAS a pour objectif de rendre cet avis définitif en juin. Boiron a indiqué vendredi à l’AFP avoir reçu l’avis préliminaire jeudi. Le groupe français avait suspendu son cours de Bourse jeudi, dénonçant une « violation du secret de la procédure ».

« Le fait qu’un média puisse être informé de la teneur de cet avis confidentiel constitue une violation du secret de la procédure d’évaluation en cours, remettant potentiellement en cause sa régularité », avait estimé Boiron dans un communiqué. Controversée au sein du corps médical, l’homéopathie consiste à administrer des substances en quantité infinitésimale, en vue de soigner certaines affections.

Certains médicaments sont remboursés à 30 %, bien que leur efficacité n'ait pas été évaluée scientifiquement. En 2017, le remboursement de l’homéopathie a représenté 129,6 millions d’euros sur un total de 19,9 milliards pour l’ensemble des médicaments remboursés, selon l’Assurance maladie.