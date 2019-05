Sida, tuberculose, paludisme... Le G7 Santé réuni à Paris

La ministre de la Santé Agnès Buzyn à Paris le 2 mai 2019. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

«L'accès à la santé pour tous.» C'est le mot d'ordre de la réunion des ministres de la Santé du G7 ce jeudi et vendredi à Paris, avec en ligne de mire un autre événement international qu'accueillera la France en octobre pour chiffrer le financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La réunion, organisée au ministère de la Santé, se tient dans le cadre de la présidence française du G7.

Outre les ministres du G7 (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie et Canada), un représentant de l'Afrique sera présent (pour les pays du G5 Sahel).

Au-delà des ministres du G7, la ministre de la Santé du Burkina Faso, un représentant du G5 Sahel et des experts de la société civile (Women7, Civil7, Conseil consultatif pour l’égalité f/h) se joindront aux discussions des 16 et 17 mai à Paris dans le cadre du #G7Santé. pic.twitter.com/ISmCOfsqs9 — France G7 (@G7fr) May 15, 2019

L'un des objectifs est de «mobiliser l'ensemble des acteurs en amont de la Conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme», selon le dossier de presse de l'événement. Organisée tous les trois ans, la conférence de reconstitution des fonds de cette organisation internationale aura lieu le 10 octobre à Lyon.

Quatorze milliards de dollars à trouver

L'objectif de financement pour la période 2020-2022 a été fixé à 14 milliards de dollars (contre 12,2 lors de la précédente réunion des donateurs), une somme jugée insuffisante par les ONG.

Ainsi, l'association Aides a lancé ce mercredi une campagne pour interpeller le président français Emmanuel Macron. Les visuels de cette campagne sont conçus comme des avis de recherche, avec un portrait de M. Macron recouvert de slogans, pour trouver «l'Emmanuel qui mettra fin au sida».

#LookingForEmmanuel 👀

L’Emmanuel que nous cherchons a plein de projeeeeeeets…⁰Vous êtes cet Emmanuel? Vous connaissez cet Emmanuel? Vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît cet Emmanuel?

Rendez-vous sur https://t.co/NyZA1MeuFJ pic.twitter.com/0YfNbE9a0k — Association AIDES (@assoAIDES) May 15, 2019

Le 7 mai, le Conseil national du sida (CNS) a estimé que la France devait «favoriser la hausse des ressources du Fonds mondial en élevant (sa) contribution et en suscitant de nouveaux financements». «Je recevrai les pays du G7 cette semaine et j'attends évidemment des annonces de leur part», a déclaré la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, ce mardi à l'Assemblée nationale.

Mettre fin aux pandémies d'ici 2030

Le Fonds mondial, dont le directeur exécutif Peter Sands sera présent au G7, est le fruit d'un partenariat entre Etats, organisations, secteur privé et malades. Il investit près de quatre milliards de dollars par an (venus à 95% des autorités publiques) pour soutenir des programmes menés principalement par des experts locaux. Les principaux contributeurs sont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. Les objectifs internationaux sont de mettre fin aux pandémies de sida, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030.

Par ailleurs, le G7 santé discutera des moyens d'améliorer l'accès aux «soins de santé primaires», dispensés «par des professionnels de santé directement accessibles et géographiquement proches des patients». A l'issue du G7 vendredi, les organisations internationales, dont l'OMS, seront chargées de définir les modalités de mise en place d'une plateforme web. Son but: «développer le partage de connaissances» sur les soins de santé primaires entre les pays du G7, pour en faire également bénéficier les pays à faible et moyen revenu.