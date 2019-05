Dans le monde, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière, avec 1,6 million de décès par an. — Anupam Nath/AP/SIPA

C’est une maladie que l’on croyait en déclin. Depuis 2015, la tuberculose est de nouveau en hausse en Ile-de-France, la région française la plus touchée par cette maladie.

Entre 2015 et 2017, Santé publique France a observé une hausse de 10 % de cas signalés. La tuberculose est une infection touchant le plus souvent les poumons, transmise par voie aérienne et qui peut se propager au cerveau. Elle se soigne normalement en six mois avec une cure de plusieurs antibiotiques. Cette maladie est environ deux fois plus fréquente en région parisienne que dans l’ensemble du territoire français.

Évitable et curable, la #tuberculose cause surtout des symptômes dans les poumons et les voies respiratoires (ex. toux qui dure plus de 2 semaines ou crachement de sang). Parlez des tests et des traitements à votre médecin. https://t.co/Mpp0Zbu2Uv #Journéemondialedelatuberculose pic.twitter.com/xRxuisbzoL — GouvCanSante (@GouvCanSante) March 24, 2019

Des conditions de vie précaires

« Les populations concernées par cette augmentation sont celles souffrant le plus de précarité et de promiscuité, notamment les personnes nées à l’étranger, en hébergement collectif ou sans domicile fixe et celles arrivées récemment en France », indique l’organisme public dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). 1.758 cas de tuberculose confirmés ou probables ont été déclarés en Ile-de-France en 2015, 1.809 en 2016 et 1.927 en 2017, soit une croissance de 9,6 %, précise l’étude épidémiologique.

Parmi les huit départements de la région, la Seine-Saint-Denis avait de loin le taux de déclaration le plus élevé (25/100.000 en 2015 et 26,5/100.000 en 2017), devant le Val-de-Marne (qui est le seul département en baisse, de 18,3/100.000 à 15,8/100.000). « La plus forte augmentation a été observée à Paris où le taux d’incidence est passé de 13,5/100.000 en 2015 à 16,8/100.000 en 2017, soit une augmentation de 23,4 % », précise le BEH.

La maladie infectieuse la plus mortelle

Les hommes, les jeunes âgés de 15 à 24 ans et les personnes nées à l’étranger, en particulier celles arrivées en France depuis moins de deux ans, étaient les plus touchées, décrit l’étude. « La proportion des cas de tuberculose parmi les personnes nées à l’étranger arrivées en France récemment (depuis moins de deux ans) a augmenté significativement entre 2015 et 2017, passant de 23 % à 32 % », note-t-elle en particulier.

« Ces observations incitent à poursuivre et renforcer l’adaptation du dépistage de ces populations à risque », jugent ses auteurs. Au niveau mondial, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière, avec 1,6 million de décès par an, dont environ les trois quarts en Inde.