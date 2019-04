Les glandes mammaires ressemblent-elles vraiment à des fleurs?

Cette photo erronée de l'anatomie féminine a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois sur Twitter. — Twitter/ Capture d'écran

La photo a été très partagée sur les réseaux sociaux, suscitant une certaine fascination chez les internautes. Elle montre la représentation anatomique d’une femme et de ses glandes mammaires, qui ressemblent à des fleurs. Une image qui ne reflète pourtant pas la réalité, selon Sciences et Avenir.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8 — Artist formerly known as Byeonce (@lemonadead) April 21, 2019

« Je viens de me rendre compte que je n’avais jamais vu de photo du système musculaire féminin. Ce n’est PAS comme ça que j’imaginais les glandes mammaires », indique une internaute sur Twitter. Cette photo d’écorché vif féminin montre un sein « bien organisé, bien aligné ». « En réalité, les glandes mammaires sont disposées en trois dimensions dans l’espace. Et elles sont entourées de gras et de fibres, ce qu’on ne retrouve pas du tout ici. Le gras et les fibres sont deux éléments qui donnent tout leur volume au sein et qui séparent les glandes mammaires », explique Anne Vincent-Salomon, médecin pathologiste et spécialisée en biopathologie à l’Institut Curie à Paris, à Sciences et Avenir.

Des glandes en perpétuelle évolution

Selon la spécialiste, plutôt que cette représentation en forme de fleur, c’est la forme d’un arbre qu’il faut imaginer, qui prendrait ses racines dans le mamelon. Cette représentation fait également l’impasse sur les « fibres de soutien, appelées fibroblastes », qui maintiennent le tissu glandulaire du sein.

La spécialiste rappelle qu’il est complexe de représenter les glandes mammaires, qui évoluent sans arrêt au cours de la vie d’une femme, et disparaissent à la ménopause. Elles existent aussi chez les hommes, mais elles ne sont pas développées, ce qui explique en partie leur absence des représentations anatomiques.