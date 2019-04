Des médicaments sans ordonnance dans une pharmacie (image d'illustration). — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Dix ans après l’autorisation de vente en accès libre des médicaments sans ordonnance, « les prix se sont envolés », alerte l’association de consommateurs Familles rurales qui a publié mardi les résultats de son étude annuelle sur les prix des médicaments.

En 2008, le gouvernement avait adopté un décret autorisant les pharmacies à vendre en « libre accès » certains médicaments sans ordonnance (produits OTC). Mais pour l’association de consommateurs, « force est de constater que le gouvernement n’a pas réussi le pari "d’offrir des prix publics concurrentiels et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens" » avec cette mesure.

Augmentation de 5 points de la TVA

Depuis la création de son « observatoire des médicaments » en 2010, Familles rurales dit avoir constaté une hausse de 9 % du prix moyen de son « panier » de médicaments les plus fréquemment utilisés dans la santé familiale. Le prix de l’anti-inflammatoire Nurofen par exemple a bondi de 25 % depuis 2010, celui des pastilles pour la gorge Strepsils de 19 % et celui du médicament contre les aigreurs d’estomac Maalox de 12 %, selon l’association.

Les médicaments OTC ont par ailleurs subi deux hausses successives de TVA sur la période, passée de 5,5 % à 7 % en 2012 puis de 7 % à 10 % en 2014. L’association relève aussi des écarts de prix très importants de ces médicaments, qui peuvent varier du simple au triple selon les pharmacies. En moyenne, l’écart constaté tourne autour de 190 %.

Des boîtes inaccessibles et dépourvues d’étiquettes

L’ouverture à la vente en ligne de médicaments OTC depuis fin 2012 renforce la « jungle tarifaire qui règne sur ce secteur », en plus de dégrader l’accompagnement des patients, estime encore Familles rurales. De nombreux sites ne respecteraient pas les règles applicables en termes de conseils aux consommateurs : 30 % ne proposent pas de questionnaire visant à vérifier la compatibilité du médicament avec l’état de santé du patient.

Dans les officines physiques également, l’association déplore le délitement de l’information accessible, affirmant que « 75 % des boîtes sont dépourvues d’étiquette » indiquant leur prix, et que la moitié sont rangées sur des présentoirs situés derrière le comptoir des pharmacies. Familles rurales dénonce enfin des campagnes publicitaires « de plus en plus agressives » dans le secteur qui font oublier aux consommateurs les risques de certains médicaments. L’association en appelle aux pouvoirs publics pour mettre en œuvre des sanctions à l’encontre des professionnels ne respectant pas les droits des patients.