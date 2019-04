Agnès Buzyn a été interviewée par six jeunes de notre panel sur les thématiques qui les préoccupent le plus selon un sondage 20 MInutes-Opinion Way. — C. Follain / 20 Minutes

En amont de l’interview d’Agnès Buzyn par des représentants de notre communauté #MoiJeune, nous avons lancé une enquête pour demander à notre panel quelles étaient leurs préoccupations en santé.

Santé mentale, perturbateurs endocriniens et déserts médicaux sont les sujets qui les interpellent le plus.

Autant de thèmes que les six intervieweurs en herbe ont pu aborder lors de leur rencontre avec la ministre dans nos locaux.

Jeudi dernier, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyna échangé durant plus d'une heure avec six jeunes, étudiants et travailleurs entre 19 et 24 ans et membres de la communauté #Moijeune. Pour nourrir cette interview, 20 Minutes, en partenariat avec l’institut de sondage Opinion Way, a réalisé une enquête* auprès de ce panel pour connaître leurs principales préoccupations côté santé. Et a demandé à ceux qui le souhaitaient de nous envoyer une question qu’ils auraient aimé poser à la ministre.

Quelles sont leurs trois préoccupations majeures ?

Clairement, la santé est un sujet qui les passionne : 65 % des jeunes disent faire plutôt attention à leur santé. Les thèmes qui les préoccupent le plus sont la santé psychique (21% choisissent ce sujet en premier parmi 12 items), les perturbateurs endocriniens (19%) et l’accès aux médecins (18%). Autant de thématiques que les six intervieweurs en herbe que nous avons recrutés avaient souhaité aborder avec la ministre. Maximilien, qui vit dans l’Aisne et connaît plusieurs généralistes proches de la retraite qui ne trouvent pas de remplaçant, a souhaité ainsi évoquer les déserts médicaux et le frein financier qui pousse nombre d’étudiants à renoncer à se soigner. Une préoccupation qui se lit également dans notre enquête : 46 % des 18-30 ans interrogés ont déjà renoncé à se faire soigner pour des raisons financières.

Un jeune sur cinq a touché aux drogues dures

Autre sujet qui intéresse notre communauté, les addictions. Dans les questions que ces jeunes auraient aimé poser à la ministre, l’une d’elles s’intéresse à la question de la prévention : « Serait-il possible de lutter contre les addictions sans s’en prendre au portefeuille des personnes touchées, je pense au tabac par exemple ? ». En effet, la ministre a souhaité que le paquet de cigarette passe à 10 euros en 2020, une question à laquelle Agnès Buzyn a d’ailleurs répondu lors de notre interview. Prévention des addictions, mais aussi suivi, voilà le sujet que Dorian, 19 ans, venu de Besançon, a pu aborder avec la ministre. Selon notre sondage, environ un jeune sur cinq de notre communauté a déjà touché aux drogues dures, quel que soit son âge, et 62 % aux drogues douces. Rappelons que ce sondage s’appuie sur du déclaratif. En revanche, ils se sentent à 89% plutôt bien informés sur ces diverses addictions (tabac, aloccol, drogues douces/dures).

Beaucoup de questions sur la sexualité

En revanche, 27 % ne s’estiment pas assez informés sur leur santé sexuelle. Parmi les questions que certains membres de la communauté auraient aimé poser à Agnès Buzyn, beaucoup tournaient autour de cette information sur les addictions et la santé sexuelle. « Serait-il possible d’être plus informé sur les drogues dures et douces ainsi que sur les maladies sexuellement transmissibles au lycée ainsi qu’au collège ? Puisque c’est dans ces années que tout se teste. », interroge ainsi l’un de nos internautes. Quant à Salomé, l'une des jeunes lectrices de 20 Minutes qui a pu rencontré la ministre, elle souhaitait l'interpeller sur la possibilité de rendre accessible la pilule contraceptive pour hommes.

* Etude #MoiJeune OpinionWay-20 Minutes réalisée en ligne du 29 mars au 4 avril auprès d’un échantillon représentatif de 871 jeunes âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

