Un implant mammaire. AP Photo/Donna McWilliam. — Donna McWilliam/AP/SIPA

La France va interdire plusieurs modèles d'implants mammaires soupçonnés de favoriser une forme rare de cancer, à cause du «danger rare mais grave» qu'ils peuvent faire courir aux femmes qui les portent.

L'Agence nationale des produits de santé (ANSM) a pris cette décision «face à l'augmentation significative depuis 2011 des cas de lymphome anaplasique à grandes cellules associés au port d'implants mammaires», explique le gendarme sanitaire dans un courrier aux fabricants, dévoilé mercredi par Le Monde et Radio France. Contactée par l'AFP, l'ANSM n'a pas souhaité confirmer l'authenticité de ce courrier. Elle doit annoncer sa décision à l'occasion d'une conférence de presse jeudi matin.

56 cas recensés depuis 2011

Depuis 2011, sur les 500.000 femmes porteuses d'implants mammaires en France, on a recensé 56 cas de cette forme rare mais agressive de cancer, qui se manifeste le plus souvent par un épanchement de liquide autour de la prothèse. La quasi totalité des cas concernaient des femmes ayant des prothèses à enveloppe texturée. Trois en sont décédées.

Les prothèses visées par la décision de l'ANSM ont une surface extérieure en silicone «macro-texturée», c'est-à-dire rugueuse, ou en polyuréthane. Leur retrait a été décidé «au vu du danger rare mais grave que leur implantation est susceptible de constituer», selon ce courrier, daté de mardi et signé de Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale adjointe de l'ANSM. Parmi les prothèses interdites figurent plusieurs modèles du fabricant américain Allergan de type Biocell. Cette texture est la principale mise en cause dans la survenue de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC).

L'ANSM n'a pas opté pour l'interdiction de tous les implants mammaires texturés

Plusieurs plaintes ont été déposées à Paris et Marseille pour «mise en danger délibérée de la vie d'autrui» par des femmes porteuses de ce type d'implants. Le géant pharmaceutique a perdu mi-décembre le marquage CE de ses implants mammaires à enveloppe texturée, parce qu'il n'avait pas pu présenter les données additionnelles demandées par l'organisme de certification dans les délais impartis. Il avait alors dû procéder au retrait des produits concernés. Les autres modèles frappés par l'interdiction sont fabriqués par les marques Arion, Sebbin, Nagor, Eurosilicone et Polytech.

En prononçant ces interdictions, l'ANSM est allée plus loin que le comité d'expertes qu'elle avait mandaté début février. Ce comité se prononçait seulement pour l'interdiction des prothèses Biocell d'Allergan. En revanche, l'ANSM n'a pas non plus opté pour la solution la plus radicale, qui aurait consisté à interdire en bloc tous les implants mammaires texturés, qui représentent près de 85% du marché français.