CONSOMMATION Les personnes qui en auraient consommé « et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation

Il est recommandé aux personnes qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les faire rembourser. — Auchan

Trois enseignes d’hypermarchés français rappellent des lots de charcuterie italienne de la société « Compagnie montagne noire » à cause de la présence de listeria. Auchan, Casino et Monoprix ont diffusé les numéros de lots incriminés, conseillant aux personnes qui en auraient acheté « de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les faire rembourser ».

Les personnes qui en auraient consommé « et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation, précise Auchan. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. »

Les produits concernés sont : « Auchan Plateau dégustation Italie 160g » avec les numéros de lots et dates limite de consommation suivants :

210114018 - DLUO 29/04/19

210114564 - DLUO 13/05/19

210114839 - DLUO 20/05/19

210115093 - DLUO 26/05/19

210115348 - DLUO 05/06/19

« Casino Saveurs d’ailleurs 160 g »

210115349 - DLUO 05/06/2019

210114587 - DLUO 14/05/2019

210113923 - DLUO 30/04/2019

210114861 - DLUO 21/05/2019

« Assiette de charcuterie italienne 150g » de la marque « Montagne noire » vendue par Casino

210114770 - DLUO 16/04/19

210115020 - DLUO 20/04/19

210115175 - DLUO 28/04/19

« Monoprix Assiette italienne 160g »

210114612 – DLUO 15/05/2019

La Société Compagnie Montagne Noire se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions aux numéros de téléphone : 05.63.77.31.31 et en dehors des heures de bureau : au 06 60 36 63.96.