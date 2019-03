SANTE Les fromages concernés ont été commercialisés dans différentes enseignes entre le 21 février et le 26 mars

Des crottins de Chavignol (illustration). — PHILIPPE WOJAZER/AP/SIPA

Nouvelle alerte bactérienne dans des fromages. Les Laiteries Hubert Triballat (LHT) ont annoncé mardi le rappel d’un lot de crottins de Chavignol La Société LHT distribués en grandes surfaces, après qu’une analyse a établi la présence de la bactérie E. coli.

« Les fromages ont été commercialisés sur tout le territoire national dans différentes enseignes », notamment sous les marques Casino, Franprix et « Nos régions ont du talent » (E. Leclerc) entre le 21 février et le 26 mars, a précisé le producteur. Le lot concerné est le L 033 09, et l’estampille sanitaire FR 18.194.050 CE, selon LHT. Les personnes qui détiendraient ces produits sont invitées à les rapporter à leur point de vente ou à les détruire. « A la date de publication ce communiqué, aucun cas de malade lié à la consommation du lot rappelé n’a été rapporté », a assuré le producteur.

Risque de gastro-entérites et de complications

Les Escherichia coli (E. coli) O26 : H11 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies complications rénales sévères chez les jeunes enfants.

Les personnes qui auraient consommé les produits concernés et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en signalant cette consommation et la nature du germe contaminant. En l’absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin.