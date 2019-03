La mobilisation est très suivie au CHP Saint-Grégoire avec près de 300 salariés qui étaient en grève ce lundi matin. — J. Gicquel / 20 Minutes

Un mouvement de grève vient de démarrer au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire près de Rennes.

Le personnel réclame des effectifs supplémentaires et une revalorisation salariale.

Depuis neuf ans, l’établissement est classé meilleure clinique de France par le magazine Le Point.

Ils ont laissé les blouses blanches au placard et se sont allongés dans les couloirs en signe de protestation. A l’appel d’une intersyndicale (CFDT, CGT et Sud), près de 300 salariés du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, au nord de Rennes, ont démarré ce lundi matin un mouvement de grève illimité. Une mobilisation massive et assez inédite dans cet établissement classé meilleure clinique de France depuis neuf ans par le magazine Le Point.

Les salariés de la clinique dénoncent des conditions de travail qui se dégradent. - J. Gicquel / 20 Minutes

Mais pour le personnel, qui dénonce depuis plusieurs mois des cadences infernales et un manque de moyens, ce classement est un trompe l’œil. « Tous les services sont en manque d’effectif. Du coup, les salariés sont en souffrance avec des arrêts de travail qui se multiplient », indique Rozenn Cotto, déléguée CFDT. « Les plannings changent tout le temps, la direction ferme des lits avant de les rouvrir en urgence. On manque clairement de visibilité et cela désorganise totalement les services », poursuit Fabienne Le Buhan, déléguée CGT.

Ils réclament une revalorisation salariale

Avant que le préavis soit déposé vendredi, des discussions ont été engagées avec la direction sur la question des effectifs. Mais elles n’ont pour l’heure débouché sur « aucune avancée concrète », estiment les syndicats. « Plutôt que de racheter des cliniques à tout-va, le groupe Vivalto Santé ferait bien d’abord d’investir dans du personnel », indique Albane Hochet, du syndicat Sud Santé Sociaux.

En plus des effectifs, les revendications des salariés de la clinique portent aussi sur les salaires. « La dernière augmentation n’a été que de 0,5 % en 2017. C’est clairement insuffisant », martèle Rozenn Cotto. Autrefois source de fierté pour le personnel, la publication du classement du Point a d’ailleurs fait grincer des dents l’an dernier. « La direction se vante à chaque fois de cette première place. Par contre, le personnel n’a jamais le droit à une reconnaissance financière », souligne Fabienne Le Buhan.

Contactée par 20 Minutes, la direction de la clinique n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat.