Complexés par leur sourire, certains se font poser un appareil dentaire à l'âge adulte pour corriger leur dentition. — BARON ALAIN/SIPA

Sourire fièrement. Afficher une dentition​ impeccablement alignée. Beaucoup d’hommes et de femmes complexés par leur sourire en rêvent. Alors, pour ne plus avoir à mettre la main devant la bouche à chaque éclat de rire, chaque année, de nombreux adultes décident de passer la case orthodontie, et se font poser un appareil dentaire pendant quelques mois.

Est-ce votre cas ? Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ? Quel âge aviez-vous lorsque vous vous êtes fait poser votre appareil ? Avez-vous opté pour des bagues en métal, pour des bagues blanches plus discrètes ou pour les nouveaux dispositifs de correction dentaire invisibles ? Avez-vous eu mal ? Combien de temps avez-vous porté votre appareil ? Et combien cela vous a-t-il coûté ? Avez-vous bénéficié d’une prise en charge partielle par votre mutuelle ? Etes-vous satisfait(e) du résultat ? Si c’était à refaire, le referiez-vous ?

