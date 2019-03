Rappel de lots de haricots verts Leclerc pour contamination au datura

Un hypermarché Leclerc, en 2016 (photo d'illustration). — G. Michel/SIPA

C'est la fin des haricots! En tout cas ceux très fins, en sachet de 1 kg, de la marque «Notre Jardin Marque Repère» vendus chez Leclerc. Le distributeur annonce en effet le rappel des lots 8352M – 12/2020 - 8031M – 12/2019 et 01/2020 en raison du risque de présence de datura dans les sachets.

Mais au fait c'est quoi le datura? C'est une «plante hallucinogène puissante et très toxique, indique le site drogues-info-services.fr. On le reconnaît grâce à ses longues fleurs mauves ou blanches en forme de trompette. Assez commun en France à l’état sauvage, il est parfois utilisé en fleur d’ornement. Toutes les parties de la plante contiennent des principes actifs et sont donc potentiellement dangereuses.» Pas très rassurant, d'autant que ses surnoms sont à l'avenant: herbe du diable, herbe aux sorciers, pomme poison, trompette de la mort...

Selon le site du ministère de l'Agriculture, la consommation de datura à dose conséquente provoque «une sécheresse de la bouche prononcée, des troubles de la vue, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, des paroles incohérentes… De très petites quantités suffisent pour déclencher une intoxication. Les symptômes nécessitent en général une hospitalisation.» Voilà, vous êtres prévenus.