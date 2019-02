Illustration d'un médecin derrière son ordinateur. — Pixabay

Le 6 novembre 2018, la ministre Agnès Buzyn annonçait la généralisation du DMP, soit la possibilité pour chaque Français(e) d'ouvrir et d'alimenter son «dossier médical partagé».

Ce carnet de santé numérique devrait permettre aux praticiens et patients de gagner du temps, d'éviter les doublons et d'améliorer la pertinence des soins. A condition que les patients s'emparent de cette nouveauté et remplissent ce DMP.

Voilà pourquoi «20 Minutes» a souhaité donner la parole à ses internautes pour savoir comment ils perçoivent ce nouvel outil numérique.

Après quinze ans de tergiversations, de frilosité et de lourdes dépenses, le dossier médical partagé a été généralisé depuis novembre 2018 en France. Si vous n’en avez jamais entendu parler, ce fameux DMP n’est rien d’autre qu’un carnet de santé numérique qui va répertorier toutes les informations qui vous concernent : les traitements que vous suivez, vos allergies, votre groupe sanguin, vos derniers rendez-vous médicaux… Mais aussi les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’accident.

Utile quand on débarque aux urgences inconscient ou quand on change de généraliste, puisque le médecin acédera en un clin d’œil à votre historique médical. L’objectif est également d’éviter les doublons d’examens inutiles et coûteux. Sans parler d’une contre-indication ignorée par un médecin qui vous prescrirait un antibiotique auquel vous seriez allergique…

Dossier médical partagé: Six questions pour comprendre à quoi va servir la généralisation du «DMP» en octobre https://t.co/SUSGf6SBec pic.twitter.com/qZ5gdtHJkZ — 20 Minutes (@20Minutes) September 5, 2018

Objectif 10 millions de DMP

Après avoir testé le DMP dans plusieurs régions, le ministère a choisi de l’élargir à tous les Français en novembre 2018. Et s’est fixé un objectif ambitieux : 10 millions de DMP ouverts d’ici la fin 2019. Car plus ce nouvel outil rentrera dans les mœurs, plus il deviendra incontournable pour les praticiens et les patients. Des dossiers numériques que chacun peut ouvrir soit seul sur Internet sur ce site, soit dans sa pharmacie, chez son médecin traitant ou spécialiste (à condition qu’il soit équipé), ou encore dans un centre de l’Assurance maladie. Encore faut-il alimenter ce DMP sans quoi cela reste une coquille vide…

Quatre mois après le lancement en grande pompe, 20 Minutes tente de dresser un petit bilan. Et souhaitait donner la parole à ses internautes.

>> Est-ce que vous voyez l’intérêt d’un tel dispositif ? Avez-vous ouvert et nourri votre DMP ? Est-ce que vous avez trouvé cela simple ? Utile ? Dans quel contexte ? Craignez-vous pour la sécurité de vos données confidentielles ? Quelles sont les améliorations à apporter au site et à l’application ? Si vous souhaitez partager votre avis, n’hésitez pas à envoyer un mail à témoignez@20minutes.fr ou à réagir dans les commentaires. Certains de vos témoignages pourront être repris pour un futur article.